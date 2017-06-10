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Siverek'te kardeşlik iftarı

ŞANLIURFA( AA) - Siverek Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı, her akşam ilçe halkıyla Suriyeli sığınmacıları bir araya getiriyor.Ramazanın ilk gününden itibaren Cumhuriyet Caddesindeki Ağaçhan Parkı'nda kurulan iftar sofrasında...

Siverek'te kardeşlik iftarı

ŞANLIURFA( AA) - Siverek Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı, her akşam ilçe halkıyla Suriyeli sığınmacıları bir araya getiriyor.

Ramazanın ilk gününden itibaren Cumhuriyet Caddesindeki Ağaçhan Parkı'nda kurulan iftar sofrasında bin 200 kişiye yemek veriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri bu etkinliğin insanlar arasında sevgi ve kardeşliği pekiştirdiğini söyledi.

Gelener, ikramlarının, günlük üç çeşit yemekle ramazan boyunca devam edeceğini söyledi.

Suriyeli Vahit Abdullah da Türkiye'deki yardımlaşma ve dayanışmanın hiçbir ülkede olmadığını ifade etti.

Abdullah, ramazanın başladığı günden bu yana her gün çocuklarıyla birlikte iftar çadırına geldiğini belirterek, belediye ve Siverek halkına teşekkür etti.


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