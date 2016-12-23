Sivil Toplum Farkındalık Ödüllerinde jüri belli oldu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yaşama geçirilen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" organizasyonunun jürisinde yer alacak 9 isim belli oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" organizasyonunun 9 jüri üyesi belirlendi.

Jüride, iş kadını Leyla Alaton, Ressam Ahmet Güneştekin, Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan ve GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Asuman Erdoğan, AK Parti Artvin Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla, AK Parti Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Seda Gören Bölük ve AK Parti Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey bulunuyor.

- Projeler 10 kategoride yarışacak

Projeler, insan hakları, kültür ve sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, yardımlaşma/insani yardım, hayvan hakları, çevre, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor olmak üzere 10 ana kategoride yarışacak.

Ayrıca 3 proje için, 3 adet özel ödül verilecek. Yılın en çok ses getiren sivil toplum projesine "Recep Tayyi̇p Erdoğan Özel Ödülü" takdim edilecek. Bunun yanı sıra "En İyi Mikro Proje" ve "En Özgün Proje" iki ödül de sahiplerini bulacak.

Başarılı olan 13 projenin her biri kamera, fotoğraf makinesi ve tabletten oluşan üçlü medya seti ile ödüllendirilecek.

1 Aralık 2016'da başlayan başvurular, 31 Aralık 2016'ya kadar "siviltoplumgucluturkiye.com" adresinden yapılabilecek ve jüri tarafından değerlendirilmeye alınacak.

Ödüller, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geleceği bir programda sahiplerine verilecek.