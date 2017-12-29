



ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Liberya Devlet Başkanı seçilen eski futbolcu George Weah gibi birçok sporcu, kariyerinin devamında siyasete atıldı.

Profesyonel spor arenasındaki başarılarıyla tanınan birçok isim, kariyerinin bir sonraki aşamasında politikayı tercih etti. Bunun son örneği, ülkesinde oyların 61,5'ini alarak devlet başkanı seçilen Liberyalı eski forvet oyuncusu George Weah oldu.

Milan, Monaco ve Paris Saint-Germain kulüplerinin unutulmaz forvet oyuncusu Weah böylece 1989-1996 ve 1999-2003 yıllarında yaşanan iç savaşın harabeye çevirdiği Liberya'nın devlet başkanı olmayı başardı.

1994-95 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en skoreri olan ve 1995'te dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü kazanan Weah, 2005'te de başkanlık seçimine girdi. Fakat o tarihten bu yana Liberya'yı yöneten Ellen Johnson Sirleaf, ikinci turda oyların yüzde 59,4'ünü alarak Weah'ı geride bıraktı.

2005'teki seçimi kazanamamasına rağmen siyaset sahnesinden inmeyen Weah, 2011'deki devlet başkanlığı seçiminde de Demokratik Değişim Kongresi'nin (CDC) başkan adayı Winston Tubman'ın yardımcısı olarak yarıştı ancak yine başarılı olamadı. 2014'te ise senatoya girdi.

George Weah gibi kariyerlerine politikada devam eden bazı ünlü sporcular şöyle:





- File bekçiliğinden başbakanlığa





Atlas Okyanusu'nda İzlanda, Büyük Britanya ve Norveç'in ortasında yer alan yaklaşık 50 bin nüfuslu Faroe Adaları'nın başbakanlığını 2008 ile 2015 yılları arasında yürüten 53 yaşındaki Kaj Leo Johannesen, profesyonel olarak hem hentbol hem de futbol oynadı.

Faroe Adaları Milli Takımı'nın kalesini, 1991-1992 yıllarında 4 kez koruyan, 1988'den 1994'e kadar 18 kez de milli takım kadrosunda yer alan Johannesen, 1984-2000 yıllarında ise ülkesinin Havnar Boltfelag kulübünün kalecisiydi. Johannesen, futbola devam ederken 1988'de Faroe Birlik Partisi'nin üyesi oldu.

Futbolu bıraktıktan sonra 2002'de milletvekili seçilen Johannesen, 2004'te partisinin başkanlığına getirildi. 26 Eylül 2008'de Faroe Adaları Başbakanı olan Johannesen, 2011 seçimlerinde aldığı rekor oy sayesinde 2015'in eylül ayına kadar başbakanlık koltuğuna oturdu.





- Seçimlerde de "nakavt" ettiler





Eski ağır sıklet boks şampiyonu 46 yaşındaki Vitali Kliçko, kariyerinin devam ettiği 2010'da Ukrayna Reformist Demokrat İttifakı'nın (UDAR) lideri oldu. Doktora yapan ilk profesyonel boksör özelliğinden dolayı "Doktor demir yumruk" diye anılan Kliçko, 2012'deki seçimde milletvekili olarak Ukrayna Meclisi'ne (Verkhovna Rada) girdi.

2013'ün aralık ayında sonlandırdığı kariyerinde çıktığı 47 maçtan 45'ini (41'i nakavtla) kazanan boksür, Ukrayna'nın AB ile ortaklık anlaşmasını imzalamasını askıya almasının ardından ülkede meydana gelen siyasi krizde öne çıkan siyasi figürlerden biri haline geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışmaktan vazgeçtikten sonra yerel seçime giren Kliçko, 5 Haziran 2014'ten beri başkent Kiev'in belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Forbes dergisinin her yıl açıkladığı ''dünyanın en güçlü 100 ünlüsü'' listesine göre, Mayıs 2011 ile Mayıs 2012 arasında elde ettiği 67 milyon dolar gelirle "dünyanın en çok kazanan sporcusu" olan Filipinli boksör Manny Pacquiao, spor kadar siyasete de vakit ayırdı.

"8 farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör" unvanının sahibi 39 yaşındaki Pacquiao, 2010 ve 2013'te ülkesindeki seçimlerde Sarangani Eyaleti milletvekili seçilerek spordaki başarısını politikaya da taşıdı.

Boks kariyerindeki 68 müsabakadan 59'unu kazanan Pacquiao, 2016'nın mayıs ayında ise Filipinler Senatosu'na girdi.





- Sosyalist gol makinesi





Kariyeri boyunca oynadığı tüm maçlarda 1000 gol barajına ulaşan nadir futbolculardan olan Romario, yaklaşık 30 yıllık futbol serüvenine nokta koyduktan bir yıl sonra 2010'da Brezilya'daki genel seçimlerde yarıştı. Brezilya Sosyalist Partisi'nin adayı Romario, Rio de Janerio'da en fazla oy alan 6. isim olarak milletvekili seçildi.

51 yaşındaki eski forvet oyuncusu, göreve geldiğinden beri yolsuzluk ve kara para aklama vasıtası olarak gördüğü için ülkesinde düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'na başından beri karşı çıktı. Romario, 5 Ekim 2014'te ise Brezilya Senatosu'na girdi.

Sayısız bireysel ödül ve farklı (İspanya, Hollanda, Brezilya, Katar) liglerdeki şampiyonlukların yanı sıra 1994 FIFA Dünya Kupası'nı da kaldıran Romario, futbol tarihinin en büyük gölcüleri arasında gösteriliyor.





- TBMM'ye giren sporcular





Siyasette boy gösteren Türk sporculardan ilk akla gelenler, Hamza Yerlikaya ve Saffet Sancaklı.

Grekoromen stil güreşte farklı sıkletlerde 8 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu elde eden 41 yaşındaki Yerlikaya, boyun sakatlığı nedeniyle aktif kariyerini noktaladığı 2007'de TBMM'nin yolunu tuttu.

2007 genel seçimlerinde AK Parti Sivas Milletvekili olarak TBMM'nin 23. döneminde görev alan Yerlikaya, 2012-2015 yıllarında ise Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanlığını yaptı.

1996 Atlanta ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalyayı boynuna takan ve 1996'da Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından "asrın güreşçisi" unvanı verilen Yerlikaya, 10 Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı baş danışmanlığı görevine getirildi.

Başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olmak üzere birçok birinci lig kulübünde oynayan. 20 kez terlettiği Türkiye Milli Takımı formasıyla 6 gole imza atan eski futbolcu Sancaklı, 2007'den bu yana siyasetin içinde.

2007 genel seçimlerinde MHP'den aday adayı olan Sancaklı, 2011 genel seçimlerinde de İstanbul'dan milletvekili adayı oldu ancak meclise giremedi. Sancaklı, 1991-1994 yıllarında oynadığı Kocaelispor'dan sonra ikinci Kocaeli deneyimini de Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak yaşamak isteyen Sancaklı, 2014 yerel seçimlerinde de yeterli oyu alamadı.



Aktif futbolu bıraktıktan sonra Sancaklı Menajerlik şirketini kurup Türkiye'de yerleşik ilk FIFA lisanslı futbolcu menajeri olan Sancaklı, Haziran 2015 genel seçimlerinde TBMM'ye girdi. 51 yaşındaki eski golcü, bu seçimlerin tekrarlandığı Kasım 2015'te yeniden milletvekili seçildi.





- "Governatör" Schwarzenegger





Şöhret olmasını sağlayan "Terminatör" filmi ve Kaliforniya Valiliği nedeniyle "Governatör" lakabı takılan 70 yaşındaki aktör Arnold Schwarzenegger, sinema öncesi kariyerinde vücut geliştirme sporuyla uğraştı.

Avusturya doğumlu ABD'li Schwarzenegger, 1970 yılında 23 yaşındayken dünyanın en büyük vücut geliştirmecisine verilen "Bay Olympia" unvanını kazanan en genç sporcu oldu.

Hollywood'daki çok sayıda filminden sonra 8 Ekim 2003'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinin valisi seçilen Schwarzenegger, 3 yıl sonraki seçimlerde halk tarafından tekrar aynı göreve layık görüldü. Yasalar gereği üçüncü dönem valilik yapamayan Cumhuriyetçi "Governatör", 2011 yılında görevini Jerry Brown'a devretti.





- NBA'den belediye başkanlığına





Phoenix Suns formasıyla 11 yıl oynadığı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 3 kez all-star ve 1988-89 sezonunda "en iyi gelişme gösteren oyuncu" seçilen Kevin Johnson, 2008'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentine belediye başkanı seçilen ilk Afrika asıllı ABD'li oldu.

2012'de ikinci kez layık görüldüğü belediye başkanlığını 2016'nın aralık ayına kadar sürdüren 51 yaşındaki eski basketbolcu, yönetimi boyunca çetelerin şiddetini önlemek, evsizliğin önüne geçmek ve sanatı teşvik etmek adına birçok icraatta bulundu.

- Amerikan güreşçisi vali





66 yaşındaki eski Amerikan güreşçisi Jesse Ventura, 1999'da ABD'nin Minnesota eyaletinin 38. valisi seçildi.

Asıl adı James George Janos olan Ventura, doğduğu eyaletin valisi olduktan sonra yaptığı konuşmada, "Eski bir deniz komandosu, eski bir profesyonel güreşçi ve bay vücut olarak bilinen eski bir aktör olan dazlak kafalı birini, vali seçmekle yanlış yapmadığınızı en kısa zamanda göreceksiniz" demişti.