KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan "Hitit buğdayı"ndan üretilen siyez bulguruna talep artınca üreticiler bulgur kaynatmaya erken başladı.

Siyez buğdayından üretilen bulgur Kastamonu'da yoğun şekilde tüketilirken, diğer illere de gönderiliyor.

İhsangazi başta olmak üzere 10 ilçede 700 çiftçi 15 bin dekarın üzerinde alanda siyez buğdayı ekimi yapıyor. Buğdaydan elde edilen bulgura coğrafi işaret alınması amacıyla oluşturulan Siyez Bulguru Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. İç ve dış piyasada alıcı bulan ve hasat edilmeden önce siparişleri alınan siyez buğdayı adeta yok satıyor.



Koçcuvaz köyünde 25 yıldır siyez bulguru üreten Salim Kabaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulgura talebin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Kabaca, tadına bakanlar tekrar yemek istediği için talebin fazla olduğunu vurgulayarak, "Bulgur yapımını normalde biçim sezonunun ardından ağustos, eylül, ekim aylarında yapardık. Bu sene talep çok fazla olduğu için 'ilk yaz' dediğimiz bu dönemde de bulgur yapıyoruz." dedi.

Bulgurun yapımı hakkında bilgi veren Kabaca, şunları kaydetti:

"Siyez buğdayını önce selektörden geçiriyoruz. Bu sayede hem temizleniyor hem de irisi ve ufağı ayrılıyor. İri taneleri alıyoruz. Bulgur yapmak için büyük kazanlarda nişastası pişinceye kadar kaynatıyoruz. Kaynayan buğdayı sergi alanlarında çadırların üzerine ince şekilde seriyoruz. Nem oranı yüzde 30'lara düşünceye kadar güneş altında kurutuyoruz. Kuruyan bulguru toplayıp değirmende 'sinek kanadı' dediğimiz şekilde kırıyoruz. 'Sinek kanadı' şekli, İhsangazi'nin olmazsa olmazıdır. Tekrar çadırların üzerine alıp nem oranı iyice düşünceye kadar kurutuyoruz."

Yılda 20 ton civarında bulgur ürettiğini dile getiren Kabaca, "Ürettiğim bulguru genelde iç pazarda satıyorum. Toptan 8-9 liradan alıcı bulurken perakende 10 liradan satıyoruz." diye konuştu.

İhsangazi Siyez Üreticileri Derneği Başkanı Halit Nadir Alıcıoğlu da siyez bulguruna, doğal yollarla üretilmesi dolayısıyla son yıllarda ilginin daha da arttığını anlattı.

İlçede yılda yaklaşık 2 bin ton siyez bulguru üretildiğini aktaran Alıcıoğlu, yoğun talep nedeniyle erken dönemde bulgur yapıldığını belirtti.