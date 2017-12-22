"Siyonistler ve Evangelistler Kıskacındaki Kudüs-ü Şerif" konferansı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğunu yüksek sesle ve büyük bir tempoyla dünya devletleri ortaya koydular." dedi.

Yavuz, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen, "Siyonistler ve Evangelistler Kıskacındaki Kudüs-ü Şerif" konulu konferansta yaptığı konuşmada, BM'nin aldığı kararın büyük bir deklarasyon olduğunu söyledi.

Olayın ne kadar önemli olduğunun ve ne kadar derin izler taşıdığının herkes tarafından görüldüğünü belirten Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere konunun tarafı olan herkes ama herkes gündemine aldı. Basit bir hadise olmadığını, vaat edilmiş toprakların hayata geçirilmesi için ne tür entrikalar çevrildiğini, dünyanın özellikle Müslüman coğrafyanın birbirine kırdırılmaya başlandığını anı yaşayan bizler artık iyice anlamış olduk." diye konuştu.

Vali Yavuz, şu değerledirmede bulundu:

"BM'de alınan kararla dünyanın beşten büyük olduğu, haklının ve haksızın ne kadar ayrılması ve berrak hale getirilmesini gösteren bir duruş sergilendi. Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğunu yüksek sesle ve büyük bir tempoyla dünya devletleri ortaya koydular. İnsanlara hakkın ve hukukun ne olduğunu göstermek için dünyaya liderlik etme konusundaki netliğimizi ortaya koyduk. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise Kudüs'ün kelime anlamıyla barışın şehri olduğunu dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını eleştirdi.

- "Artık, 'oyun bitti' demenin vakti geldi"

Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı, konferansta Yahudilik tarihine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kudüs'ün Müslümanlar için önemini anlatan Alıcı, "Artık, 'oyun bitti' demenin vakti geldi. Bunu siz diyeceksiniz, biz diyeceğiz. Oyun bitti, öyle kandıramazsınız. Her şeyle bizi kandıracaklarını zannediyorlar ama onların ciğerini bilecek adamlar yetiştireceğiz ve 'oyun bitti' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alıcı, Kudüs'ün fiili olarak Müslümanların elinde, politik olarak ise esaret altında bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14 kapıda 2 polis bekliyor ama mukaddesin en mukaddes olduğu yer onların. Peki bunlar, neden burayı inşa etmiyor da bekliyorlar? Kudüs'le ilgili üç temel öğreti var. Bunlardan biri tahrip ve yok edici yaklaşım. Bu, Romalıların, Sasanilerin yaklaşımıydı. Kudüs diye bir şehir kalmasın istiyorlardı. Diğeri tekelci zihniyet, bu da siyonistlerin zihniyeti. Siyonistler, 'Burada sadece biz varız, bizim dediğimiz olacak. Baskın olan, yargıç olan biziz, köle olan sizsiniz.' anlayışında. Üçüncüsü ise Selahaddin Eyyubi'nin, Hazreti Ömer'in, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ve en son Cumhurbaşkanımızın bakışı."

Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını eleştiren Alıcı, şunları kaydetti:

"Aslında daha korkunç bir şey var burada, İsrail'in başkenti yapmıyorlar dünya başkenti yapmanın peşindeler. Selahaddin Eyyubi'nin tavrı, Davut aleyhisselamın inşa ettiği medeniyeti tekrar canlandırma tavrı. Kudüs'ün tecelli ettiği yerlere biz mukaddes, mukaddesin tezahür ettiği yere mübarek diyoruz."