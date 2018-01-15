"Sizin eskileriniz, bizim yenilerimiz" projesi umut oldu

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Mollaköy İlkokulu bilişim teknolojileri öğretmeni Burak Özgül ve öğrencileri, "Sizin eskileriniz, bizim yenilerimiz" sloganıyla iş adamlarına gönderdikleri mektupların karşılık bulması sayesinde yepyeni bir bilişim sınıfına kavuştu.

Merkeze bağlı Mollaköy beldesindeki ilkokulda 4 yıl önce göreve başlayan Özgül, ömrünü dolduran bilgisayarların ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yenilerini almak istedi.

Kısıtlı imkanlar nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen Özgül ve 33 öğrencisi, "Sizin eskileriniz, bizim yenilerimiz" sloganıyla İstanbul'da faaliyet gösteren çok sayıdaki iş adamına mektup yazarak bilişim sınıfının eksiklerinin giderilmesi için destek talebinde bulundu.

Mektuplarına kısa sürede cevap alan Özgül ve öğrencilerine ihtiyaç duydukları sayının üstünde dizüstü ve masaüstü bilgisayar geldi. Bunların bir kısmıyla bilişim sınıfını yenileyen öğrenciler, diğerlerini ihtiyacı olan başka bir köy okuluna gönderme kararı aldı.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Burak Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlı imkanlar nedeniyle çocukların ihtiyacı olan bilişim sınıfını oluşturmak için bir araya gelerek proje ürettiklerini söyledi.

- Kentteki en güzel bilişim sınıfını kurdular

Göreve başladığında ilk işinin okulun bilişim sınıfının fiziki şartlarını düzeltmek olduğunu belirten Özgül, şunları kaydetti:

"İlk göreve başladığımda okulda çok iyi bir bilişim teknolojileri sınıfımız yoktu. Çocuklarla beraber oturduk ve ne yapabiliriz diye düşündük. 'Sizin eskiniz, bizim yenimiz' diye bir proje başlattık. Proje kapsamında öğrencilerimiz büyük holdinglerin ve firmaların yöneticilerine çağrı mektupları gönderdi. Sağ olsunlar ülkemizde bu konuda duyarlılık gösteren pek çok kuruluş geri dönüş yaptı ve şu an belki de ilimizde tek olduğunu söyleyebileceğimiz harika bir bilişim teknolojileri sınıfına kavuştuk."

- İhtiyaç fazlası bilgisayarlar bağışlanacak

Mektuplara büyük ilgi gösteren firma yetkililerinin ihtiyaçtan fazla bilgisayar gönderdiğini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Proje çağrı mektuplarımıza karşı bize 17 dizüstü bilgisayar gönderdiler bununla birlikte 15 de masaüstü bilgisayar aldık. Sınıfımızı dizüstü bilgisayarla donattık. Bize gelen ve ihtiyaç fazlası olan 15 masaüstü bilgisayarı ise ihtiyaç sahibi bir başka okulla yapacağımız görüşmelerin ardından bağışlayacağız."

Öğrencilerden Ekin Sude Yaslanmaz, daha önce bilişim sınıfında bilgisayarların eski olması sebebiyle sağlıklı ders işleyemediklerini, öğretmenlerinin tavsiyesi ve desteğiyle arkadaşları ile mektup yazmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilgisayarlarımız çok eski olduğu için derslerimizi güzel işleyemiyorduk. Biz de bunun üzerine büyüklerimize gönderdiğimiz mektuplarla yardımcı olmaları için rica ettik. Onlar da sağ olsunlar bizlerin mektuplarına karşı duyarlı davranarak yeni bilgisayarlar gönderdiler. Böylelikle artık derslerimizi daha sağlıklı bir şekilde işlemeye başladık."

Mollaköy İlkokulu Müdürü Hakkı Doğan, öğrencilerin yazdıkları mektuplara karşı duyarlılık gösteren herkese, tüm iş adamlarına teşekkür ederek, okulun bu vesile ile modern ve yeni bir bilişim sınıfına kavuştuğunu söyledi.

