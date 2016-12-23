Slovakya'da mektupla radyoaktif madde gönderen kişi tutuklandı

BRATİSLAVA (AA) - Slovakya’da, adalet bakanlığı, emniyet ve bazı mahkemelere içerisinde radyoaktif madde bulunan mektup gönderdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Slovak Haber Ajansı'na (TASR) konuşan Emniyet Amiri Denia Baloghova, geçen Kasım ayı boyunca başta Poprad Bölge Mahkemesi, Povazska Bystrica Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Prelov Bölge Emniyet Amirliği'ne 5 adet radyo aktif madde bulaştırılmış tehdit mektupları gönderildiğini söyledi.

Baloghova, emniyet birimlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda mektupların Poprad şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Stefan K. isimli şahsın gönderdiğinin tespit edildiğini ve şahsın "yasa dışı nükleer ve radyoaktif madde ürettiği" gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.

"Devlet memurlarının yaşamlarını tehlikeye atmak, yasa dışı madde ile toplum huzurunu bozmak ve anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla yargılanacak sanığın, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.