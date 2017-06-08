SMA hastası Arife için yardım kampanyası

ANTALYA (AA) - Antalya'da solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren spinal muskuler atrofi (SMA) hastası iki yaşındaki Arife Yıldırım için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Hasta çocuğun annesi Teslime Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların 2 yaşına kadar yaşamasına ihtimal verdiği kızlarını hayatta tutmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Kızının ilacının ABD'de bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Aileler olarak Ankara'ya giderek bu konuyla ilgilenen yetkililerle görüştük. Henüz net bir şey olmadığını söylediler. Sağlık Bakanlığının Sosyal Güvenlik Kurumuna 300 başvuru arasından 114 hasta bebeğin isminin gönderildiğini öğrendik. Bu hastalar arasında kızımın da olmasını istiyorum. Çünkü bebeğim kritik noktaya geldi. Arife'mi kaybetmek istemiyorum." dedi.

Makinelere bağlı yaşayan kızının giderlerini karşılamakta güçlük çektiklerini ifade eden Yıldırım, bu nedenle yardım kampanyası için Antalya Valiliğine başvurduklarını belirtti.

Valiliğin bu başvuruyu onayladığını belirten Yıldırım, "Valilik kontrolündeki kampanya ile toplanacak para kızımızın aylık medikal ve fizyoterapist ihtiyacı için kullanılacak. Arife'nin bir yıllık ihtiyacı bu kampanyadan elde edilecek paradan karşılanacak. Bir yıl için 44 bin liraya ihtiyaç var." diye konuştu.



















