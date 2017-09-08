SMA hastası çocuğun tekerlekli sandalyesinin çalındığı iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 yaşındaki Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Hakan Polatlar'ın tekerlekli sandalyesini çalındığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Kenan ve Türkan Polatlar çiftçinin 6 çocuğundan biri olan Hakan Polatlar'ın bahçede bulunan tekerlekli sandalyesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Baba Kenan Polatlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalyesi çalınan oğlunun eve mahkum olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalyenin gece saatlerinde çalındığı ifade eden Polatlar, "İnsanlığın bu kadar öldüğü bir dönemi yaşıyoruz, ben onun üzüntüsünü yaşıyorum. Bir de çocuk buna çok üzüldü. Pek fazla bir şey tutmaz, belki 5 lira tutacak ama bizim için manevi değeri yüksekti. Çünkü şu anda engelli olan bir çocuğu eve oturmaya mahkum ettiler." dedi.

Kenan Polatlar, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne hırsızlık olayı ile ilgili başvuruda bulunduklarını da dile getirdi.

Tekerlekli sandalyesi çalındığı için dışarıya çıkamadığını söyleyen SMA hastası Hakan Polatlar ise "Arkadaşlarımla oynayamıyorum. Çalanların ve tekerlekli sandalyemin bulunmasını istiyorum." diye konuştu.