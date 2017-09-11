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SMA hastası Hakan'a yeni akülü tekerlekli sandalye

- Manisa'da tekerlekli sandalyesi çalınan 9 yaşındaki SMA hastası Hakan'a yeni akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

SMA hastası Hakan'a yeni akülü tekerlekli sandalye

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen hafta tekerlekli sandalyesi çalınan 9 yaşındaki Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastaHakan Polatlar'a Turgutlu Kaymakamlığı akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Kenan ve Türkan Polatlar çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve geçen hafta cuma günü tekerlekli sandalyesi çalındığı için dışarıya çıkamayan Hakan Polatlar'ın durumunu öğrenen Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, aileyle görüştü.

Aileyi evinde ziyaret eden Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Dilşat Can ve görevliler, SMA hastası Hakan'a akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Baba Kenan Polatlar, oğlunun tekerlekli sandalyesinin çalınmasının ardından birçok kişinin kendisini aradığını ve yardımda bulunmak istediğini, Turgutlu Kaymakamlığının mağduriyetlerini giderdiğini belirtti.

Oğlunun çok sevindiğini ifade eden Polatlar, "Duyarlı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Hakan çok sevindi. Hakan'ın bugünkü sevincinin değeri olmaz. Hakan'ı sevindiren herkesten Allah razı olsun. Türk halkının bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde, iyi bir diyalog içerisinde böyle zor zamanlarda mağdur olan insanların yanlarında olmaları sevindirici ve gurur verici." diye konuştu.

Hakan Polatlar ise kendisini çok kişinin aradığını belirterek "Benim arabam çalındı. Her yeri aradık yoktu. Sonra bana akülü araba getirdiler. Çok sevindim." dedi.

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