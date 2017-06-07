SMA hastası Mehmethan için yardım kampanyası

MALATYA (AA) - Malatya'da henüz 5 aylıkken SMA Tip 2 hastalığı tanısı konulan ve annesi Ayşe Bahçalı'nın hayata bağlamaya çalıştığı 10 yaşındaki Mehmethan için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle iki odalı evde 10 yaşındaki oğlu Mehmethan ile yaşayan anne Bahçalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından oğlu Mehmethan'ın durumunu paylaştığını söyledi.

Yurt dışı ve yurt içindeki Türk vatandaşlarının resmi yardım kampanyası başlatması durumunda kendisine yardımda bulunacağını anlatan Bahçalı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de geçen aylarda kendisini ziyaret ederek, yardım kampanyasının başlatılması için ilgili yerlere talimat verdiğini anımsattı.

Oğlunun solunum yetersizliği çektiğini, evinin küçük olmasından dolayı çamaşırları içeride kuruttuğunu ve pişirdiği yemeklerin kokusunun oğluna gittiğini, tüm bunların Mehmethan'ın sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Bahçalı, "Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Mehmethan'ı ziyarete geldi, oğlumun arkasında olduğunu söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Oğlumun daha sağlıklı şartlarda yaşayabilmesi için en azından balkonu ve mutfağı olan bir eve çıkmamız gerekiyor. Malatya Valimiz Mustafa Toprak, Mehmethan'ın sağlığına uygun bir evde yaşayabilmesi için yasal yardım kampanyası başlattı." diye konuştu.

Bahçalı, Sağlık Bakanlığının SMA Tip 1 hastalarının ilaçlarını karşıladığını ve bunun sevindirici olduğunu ifade ederek, "O hastalarla ilgilendiği için devletime teşekkür ediyorum. Oğlum SMA Tip 2 hastası, ne olur o ilaç için çalışmaları biraz daha hızlandırın, SMA 2'lere de ellerinizi uzatın. Devletimin SMA hastalarının hepsine yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.

Anne Bahçalı, Malatya Valiliğinin başlatmış olduğu yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenlerin Ziraat Bankası "TR 93 0001000183618740115005" IBAN nolu hesaba yardımda bulunabileceklerini kaydetti.



