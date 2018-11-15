İSTANBUL (AA) - IGA Havalimanı Sistemleri Müdürü Vedat Yıldız, dünyanın en büyük havalimanını yaptıklarını belirterek, "Bu projenin önemi; projenin inşası değil aslında, var olan büyük bir havalimanının taşınması projesi olması." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından "Dönüşerek Daha Güçlüyüz" sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Smart Future Expo 2018 - Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi ikinci gününde devam ediyor.

"Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka ile Üretimde Akıllı ve Entegre Yönetim" panelinde konuşan Vedat Yıldız, dünyanın en büyük havalimanını yaptıklarını belirterek, "Bu projenin önemi; projenin inşası değil, aslında var olan büyük bir havalimanının taşınması projesi." ifadesini kullandı.

Yıldız, altyapıda bilişim teknolojilerinden yararlanmasının gerekliliğine değinerek, "29 Ekim'de açıldık ve havaalanı şu anda operasyonel. 29 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın tam taşınması gerçekleşecek ve günlük bin 200-bin 300 uçuşa çıkacağız. Dolayısıyla altyapı hazır olmak zorunda. Hava alanında herkesten gelecek taleplere yanıt verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.



Dijital dönüşümü, entegrasyon bazlı yaptıklarını vurgulayan Yıldız, havalimanının merkezi bir veri tabanı olduğunu ve bu veri tabanında işlenecek bütün uçuş bilgilerinin paydaşlarla paylaşılması gerektiğini anlattı.





- "Dünyada en az 50 milyar nesnelerin interneti cihazından olacak"





Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kozan Demircan da sadece yazılım ve teknoloji alarak dijital dönüşüm gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirterek, "Bu; ne yapacağınıza karar vermeden bir yapı marketine gidip bir el aleti çantası almaya benzer. Tamam çekiç aldınız, ne yapacaksınız? Ev mi yapacaksınız, marangozlukla mı uğracaksınız, kafa mı kıracaksınız? Bütün bunları bilmek lazım. Dijital dönüşüm en kısa özetiyle bu." diye konuştu.

4. Sanayi Kırılımı'ndan kastedilenin "makinelerle konuşan makineler" olduğuna işaret eden Demircan, makinelerin, makinelerle konuşması için de yapay zekanın kullanılması gerektiğini söyledi.

Demircan, 2025 yılında dünyada en az 50 milyar nesnelerin interneti cihazından olacağını anlattı.





- "Değişimi ileri doğru yapıyorsanız bir dönüşümdür"





TradeFive Alibaba Cloud Yönetici Ortağı Aslıhan Güreşçier ise "dijital dönüşüm" kavramını sevmediğini belirterek, "Dönüşümün hangi mecrada yapıldığından bağımsız bir şey bu. Değişimi ileri doğru yapıyorsanız bir dönüşümdür." dedi.

Güreşçier, zihniyet değişmeden, uygulamaların ya da bulut platformunun çok fazla önemi olmadığını aktararak, "Süreçlerinizi ne kadar otomatize etmek istediğiniz ve sonucunda ne elde etmek istediğiniz bunu belirliyor." yorumunu yaptı.







- "Elimizdekiler robot olmasa da yapay zekaya sahip cihazımız var"





"Yapay Zeka İşimizi Nasıl Değiştiriyor?" panelinde konuşan Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tosunoğlu, şu anda telefonlar vasıtasıyla herkesin yapay zekayı kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizdekiler robot olmasa da yapay zekaya sahip cihazımız var. Şirketler, 'yapay zeka yapalım' diye çok konuşur. Fakat çoğu zaman optimizasyon yaptığımızda fayda maliyetinin olumlu olmadığını görürsünüz. Size faydası da olması lazım. Fayda-maliyet analizi yaptığımda yapay zekanın, manuel yapandan çok daha maliyetli olduğunu görüp rafa kaldırdığım projeler oldu."





- "Yapay zekada ölçek konusu önemli"





Boyner Büyük Mağazacılık Bilgi Sistemleri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şevket Süreyya Çelikkanat da yapay zeka ile mağazacılık alanında çok çeşitli bilgilere sahip olunabileceğini belirterek, "Ancak ölçek konusu çok önemli. Onlinedaki büyük ciroları mağaza seviyesinde yakalayamadığınız için mağazaya yapacağınız yapay zeka yatırımları tartışma konusu oluyor." ifadelerini kullandı.



