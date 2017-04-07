ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine yönelik saldırıların, sivil katliamları önleyecek şekilde sürmesini istediklerini belirtti.

SMDK, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin vurduğu rejime ait hava üssünün rejim tarafından sivilleri öldürmek için kullanıldığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Şayrat Hava Üssü'nde varil bombalarının üretim merkezi bulunuyordu. Kimyasal madde taşıyan roketlerin üretildiği özel bir yerin de bulunduğu hava üssünde ayrıca, İran Devrim Muhafızları'nın üssü vardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rejimin yeniden hava saldırıları düzenlemesini ve kullanımı yasaklanmış silahlarla bizi vurmasını engelleyecek şekilde rejime yönelik saldırıların sürmesini temenni ediyoruz. Rejime yönelik bu saldırıların, Esed'in hedef aldığı masum insanları da koruyacak düzeye gelmesini istiyoruz."

ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğunu açıklamıştı.