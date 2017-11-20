İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), "İran'ın bölgedeki müdahalelerine" karşı Arap ülkelerine bir koalisyon oluşturulması çağrısında bulundu.

SMDK Enformasyon Dairesi Başkanı Ahmed Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın planları ve terörüyle mücadelede uluslararası koalisyonun çekirdeğini oluşturacak bir Arap koalisyonunu teşvik ediyoruz. İran'ın Araplar arasındaki farklılıkları istismar etmesi ve bu yolla puan kazanmaya çalışmasına engel olmalıyız." dedi.

İran'ın "kabul edilemez" müdahaleleri, bölgede "terör ve kargaşa çıkarma çabası" konusunda Arap ülkelerinin ortaya koyduğu birliktelikten memnuniyet duyduklarını ifade eden Ramazan, "Bir bildirinin yayınlanmasıyla yetinilmemeli, BM Güvenlik Konseyi vasıtasıyla harekete geçilmeli ve gerekli kararlar alınmalı." diye konuştu.

Ramazan, "kendini yasaların üzerinde değerlendiren ve uluslararası alanda caydırıcılığı bulunmayan bir devletin, sınır ötesinden terör sistemini idare etmesinin kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

İran'ın Suriye'deki faaliyetlerine dikkati çeken Ramazan, şunları söyledi:

"İran'ın Suriye'deki faaliyetleri ve milislerinin bölgedeki hareketleri, terör için örnek teşkil ediyor. Krizin başlamasından bu yana muhalifler, Arap Birliği'ni Tahran'ın müdahaleleri ve bölgede mezhepsel çatışma çıkarma çabası karşısında harekete geçmeye çağırıyor."

- Suriye demografisini değiştirme çabaları

Ramazan, İran'ı Suriye'de demografik yapının değişimine sebep olmakla suçlayarak, "Yaşananlar çok tehlikeli. İran, bölgedeki kollarıyla ülkenin demografisinin değişimi, Suriyelilerin tehciri ve silahlı milislerinin onların yerini almasını idare ediyor." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısında tüm Arap ülkeleri nezdinde tehlike çanlarının çalması gerektiğinin altını çizen Ramazan, "Arap Birliği'nin son adımının, bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Bu, devam etmeli ve daha ciddi, tavizsiz bir hâl almalı." dedi.

Suriyeliler nezdinde İran'ın Beşşar Esed rejiminden daha az tehlikeli olmadığını söyleyen Ramazan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İran'ın Suriye'de işlediği suçlar uzun yıllar unutulmayacak. Önümüzdeki dönem, Arap dünyasında daha kapsamlı şekilde İran saldırılarıyla mücadelede somut adımlara sahne olacak. SMDK, İran tehdidiyle mücadelede, daha geniş bir uluslararası ve Arap ittifakının parçası olarak birleşik Suriye cephesi inşa etmeye çalışıyor."

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine "İran'ın bölgedeki müdahalelerini" görüşmek üzere Kahire'de dün olağanüstü bir toplantı düzenlemişti. Toplantıda, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, İran'ın bölgedeki müdahaleleriyle ilgili dosyanın BMGK'ya taşınmasına ve İran tarafından finanse edilen uydu kanallarının yasaklanmasına karar verdiği belirtilmişti.