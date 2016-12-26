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Soba yakarken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hacı Ömer Dündar (82), evindeki sobayı yakmak istedi. Bu sırada...

Soba yakarken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hacı Ömer Dündar (82), evindeki sobayı yakmak istedi. Bu sırada kıyafetleri tutuşan ve söndüremeyen yaşlı adam, panikle evden çıkmak istedi. Dündar, söndüremediği kıyafetleriyle yanarak evin kapısının önünde yaşamını yitirdi.

Hacı Ömer Dündar'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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SalihliSobaYangın
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