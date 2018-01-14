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Soba yangınları artınca eğitime başlandı

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte soba kaynaklı yangınların artması üzerine "doğru soba ve yakıt kullanımı" konusunda halka eğitim vermeye başladı - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz: - "İtfaiyecilerin görevi sadece yangınlara müdahale etmek değil. Binaların denetimi, vatandaşların eğitimi de bizim sorumluluk alanımızda. Bu çerçevede daha çok hanımları çağırarak sosyal tesislerde eğitimler düzenledik"

Soba yangınları artınca eğitime başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte soba kaynaklı yangınların artması üzerine "doğru soba ve yakıt kullanımı" konusunda halka eğitim vermeye başladı.

İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te 30, 2016'da 62, 2017'de ise 154 soba kaynaklı yangına müdahale edildiğini belirtti.

Soba kaynaklı yangınların artması üzerine halka eğitim vermeye başladıklarını dile getiren Yılmaz, "Yangın raporları uyruğa göre tutulmuyor ancak artış dolayısıyla Suriyeli misafirlerimizi de eğitimlerimize dahil ettik. Sığınmacılara bir tercüman eşliğinde doğru soba ve yakıt kullanımı konusunda eğitim vermeye başladık." dedi.

Yılmaz, sığınmacıların soba kullanımı konusunda eksikleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İtfaiyecilerin görevi sadece yangınlara müdahale etmek değil. Binaların denetimi, vatandaşların eğitimi de bizim sorumluluk alanımızda. Bu çerçevede daha çok hanımları çağırarak sosyal tesislerde eğitimler düzenledik. Bu yıl iki programda bin kişiye eğitim verdik. Onlar da eğitimlerden çok memnun kaldı. Şubat sonuna kadar eğitimlerimiz devam edecek. İki bin kişiye daha ulaşmayı amaçlıyoruz."

Suriyeli sığınmacıları, "sessiz katil" olarak nitelendirilen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirmek ve uyarmak için de 2 bin Arapça broşür bastırdıklarına dikkati çeken Yılmaz, bu broşürleri belediyenin sosyal tesislerinde dağıttıklarını kaydetti.



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Anahtar Kelimeler:
ArapçaBroşürKarbonmonoksitZehirlenme
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