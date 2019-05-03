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Sodexo “en iyi iş yeri” seçildi

-Sodexo, Aon Hewitt tarafından Aon Best Employers 2018 Programı kapsamında yapılan araştırmada “en iyi iş yeri” ödülüne layık görüldü

Sodexo “en iyi iş yeri” seçildi
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İSTANBUL (AA) - Sodexo, Aon Hewitt tarafından düzenlenen “Aon Best Employers 2018” programında “en iyi iş yeri” ödülüne layık görüldü.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo, İnsan Kaynakları ve Yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Aon Hewitt tarafından Aon Best Employers 2018 Programı kapsamında yapılan araştırmada “en iyi iş yeri” ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Zeytinoğlu çalışanların bağımsız değerlendirmeleriyle bu ödülü aldıkları için çok gurur duyduklarını belirtti.

2016 yılında da AON Global Best Employers tarafından bağlılık, liderlik, performans kültürü ve iş yerleri markası kategorilerinde değerlendirilerek “en iyi iş yeri” seçildiklerinin altını çizen Zeytinoğlu, İş ortaklarına sunduğu hizmet yolculuğunda en büyük gücü çalışanlardan aldıklarını aktardı.

Zeytinoğlu, "Hizmetlerimizi, misyonumuz olan ‘yaşam kalitesini yükseltme’ hedefiyle iş ortaklarımıza sunarken, aynı misyonu kendi iş süreçlerimizin de ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz. Bizi gururlandıran bu ödül; doğru yolda olduğumuzu gösteren bir pusula anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

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