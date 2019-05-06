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Sodexo‘ya yeni CFO

İSTANBUL (AA) - Sodexo Türkiye CFO’luk görevine Tansel Sözer getirildi.Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Türkiye’de 2010 yılından bu yana CFO’luk görevini üstlenen Kaan İyibozkurt, Sodexo Birleşik Arap Emirlikleri’ne atandı. Sodexo...

Sodexo‘ya yeni CFO
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İSTANBUL (AA) - Sodexo Türkiye CFO’luk görevine Tansel Sözer getirildi.
Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Türkiye’de 2010 yılından bu yana CFO’luk görevini üstlenen Kaan İyibozkurt, Sodexo Birleşik Arap Emirlikleri’ne atandı. Sodexo Türkiye CFO’luk görevine ise 23 yıllık deneyimiyle Tansel Sözer getirildi.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Tansel Sözer, kariyerine Deloitte’ta başladı. Sözer, Deloitte’un ardından sırasıyla Exel, DHL, Chep, DHL Freight ve Acemar’da çalıştı.









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