Sofralar da tezgahlar da

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - AHMET PESEN-ENGİN ÖREN - Marmara ve Kuzey Ege'de az çıkması nedeniyle kilogram fiyatı 200 liraya ulaşan "denizlerin prensi" lüfer, bollaşacağı ümidiyle beklenen soğuk havalarda da kendini göstermedi.

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana beklentilerin altında avlandığı için kilogram fiyatı 80 liradan 200 liraya kadar yükselen lüfer, tezgahlardan ve sofralardan uzak kaldı.

Balık türlerindeki azalma nedeniyle Çanakkale Balık Hali'nde bazı esnaf kepenk açmazken, tezgahlarını doldurmaya çalışan balıkçılar ise çeşit sunamamaktan yakınıyor.

Çanakkale'de alışveriş için balık haline gelen Hasan Yılmaz, uzun yıllardır ilk kez tezgahları bu kadar boş gördüğünü söyledi.

- "Şeklini şemailini unuttuk"

Özellikle lüferin görüntüsünü bile unutmaya başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ben 65 yaşındayım. Her yıl bol olurdu lüfer ama bu yıl hiç yok gibi. Şeklini şemailini unuttuk balığın. Sanırım yanlış avlanmadan dolayı bu türü bitirdik bizler. Umarım bir düzenleme yapılabilir." dedi.

Balıkçı esnafı Tuncay Dinç de lüferin az olması nedeniyle kilogram fiyatının 200 liraya kadar ulaştığını belirterek, "Havalar soğuduktan sonra bollaşması bekleniyordu hiç çıkmaz oldu. 1 hafta kadar önce koca balık halinde sadece 7 lüfer vardı. Bu yıl iyice yok oldu. Palamutta sıkıntı yok ama lüfer yok. Fiyatı çok yükseldi. 150 oldu, 200 oldu." diye konuştu.

Esnaf Fırat Tayden de fiyat artışının bu yıl en üst seviyeye ulaştığını, özellikle lüferin az oluşu nedeniyle diğer türlerde de artış görüldüğünü kaydetti.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz da denizlerde balık miktarındaki azalışın birçok faktöre dayandığını ifade etti.

Küresel ısınma, denizlerdeki aşırı kirlilik ve bilinçsiz avlanma gibi nedenlerle lüferin yok denilebilecek kadar azaldığını dile getiren Özkurnaz, şöyle konuştu:

"Denizlerde balık oranı giderek azalıyor. Çanakkale Boğazı'na baktığımızda düne kadar trollerin kıyılarda avlanmasının kesinlikle yasaklanması gerektiğini dile getiriyorduk. Çünkü troller diplerde yer alan balık yuvalarına ve yumurtalarına ciddi zararlar veriyor. Bugün baktığımızda gırgırların da boğazlarda aynı zararı verdiğini görüyoruz. Son bir yıllık dönemde lüfer balıkçılığına baktığımızda sayısında aşırı bir azalma görüyoruz. Özellikle kıyı balıkçılığıyla uğraşan balıkçılarımız bu yıl kazanç sağlayamadı."

- "Lüfer bulmak imkansız"

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık ise lüferi bulabilmenin, fiyatının 200 liraya ulaşması nedeniyle birçok kişi için de yiyebilmenin imkansız hale geldiğini söyledi.

Lüferin dışında diğer türlerde de azalma yaşandığına işaret eden Işık, şunları kaydetti:

"Lüfer göç balığı olduğu için eylül, ekim, kasım aylarında kendini gösterir bol olur. Aralık ayında ise az olurdu. 24 metre yasağı nedeniyle bu 3 ayda lüferi avlayamıyoruz. Lüfer balığının geçtiği su belli. 7-10 kulaç arasında gidiyor. Çanakkale'den göç eden lüferin yüzde 90'ı geriye dönmüyor. Moritanya'da kofana olarak yeme gidiyor. Sadece eylül, ekim ve kasım aylarında 24 metre yasağı kalktığı zaman lüferi yiyebiliriz."