SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon

Japon şirketi SoftBank Group (SBG), yapay zeka teknoloji şirketlerine yatırımlar için "Vision Fund 2" olarak bilinen 108 milyar dolarlık risk sermayesi fonu planını duyurdu.



SBG tarafından yapılan açıklamada, şirketin teknoloji yatırımları için “Vision Fund 2” olarak bilinen risk sermayesi fonu oluşturma planı belirtildi.



Şirket ve kurumlarla yapılan mutabakat zaptına göre, SBG tarafından oluşturulacak ikinci fonun toplamda 108 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Fon yapay zeka teknolojilerine odaklanan şirketlere yatırım yapacak ve SBG de bu fona 38 milyar dolar verecek.



Japon şirketin teknoloji şirketleri için ikinci yatırım fonuna Apple, Foxconn Technology Group, Microsoft Corporation, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, The Dai-ichi Life Insurance Company, Sumitomo Mitsui Trust Bank, SMBC Nikko Securities Inc., Daiwa Securities Group Inc., Standard Chartered Bank, Foxconn Technology Group ve Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi de yatırım yapacak.



SoftBak üst yöneticisi (CEO) Masayoshi Son tarafından 2016’da kurulan “Vision Fund 1”, Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun da içinde bulunduğu yatırımcılardan 100 milyar dolar toplamış ve 3 yılda birçok teknoloji şirketine yatırım yaparken 2016'da İngiltere'nin en büyük teknoloji şirketi ARM' nin 32 milyar dolara satın alınması dikkati çekmişti.