Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu

SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon

Japonya merkezli SoftBank Group, yapay zeka teknoloji yatırımları için 108 milyar dolarlık ikinci bir fon açtığını duyurdu.

SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
banner17

Japon şirketi SoftBank Group (SBG), yapay zeka teknoloji şirketlerine yatırımlar için "Vision Fund 2" olarak bilinen 108 milyar dolarlık risk sermayesi fonu planını duyurdu.

SBG tarafından yapılan açıklamada, şirketin teknoloji yatırımları için “Vision Fund 2” olarak bilinen risk sermayesi fonu oluşturma planı belirtildi.

Şirket ve kurumlarla yapılan mutabakat zaptına göre, SBG tarafından oluşturulacak ikinci fonun toplamda 108 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Fon yapay zeka teknolojilerine odaklanan şirketlere yatırım yapacak ve SBG de bu fona 38 milyar dolar verecek.

Japon şirketin teknoloji şirketleri için ikinci yatırım fonuna Apple, Foxconn Technology Group, Microsoft Corporation, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank, The Dai-ichi Life Insurance Company, Sumitomo Mitsui Trust Bank, SMBC Nikko Securities Inc., Daiwa Securities Group Inc., Standard Chartered Bank, Foxconn Technology Group ve Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi de yatırım yapacak.

SoftBak üst yöneticisi (CEO) Masayoshi Son tarafından 2016’da kurulan “Vision Fund 1”, Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun da içinde bulunduğu yatırımcılardan 100 milyar dolar toplamış ve 3 yılda birçok teknoloji şirketine yatırım yaparken 2016'da İngiltere'nin en büyük teknoloji şirketi ARM' nin 32 milyar dolara satın alınması dikkati çekmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YatırımYapay ZekaSoftBank GroupSBGDijitalleşmeDijital çağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5