"Soğanda iniş çıkışlar olacak"

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, "Soğanda yeni ürün Adana bölgesinde nisanda çıkacak. Yeni ürün çıkana kadar soğandaki bu hareketliliği izleyeceğiz, iniş çıkışlar olacak." dedi.

Çandır, Borsanın kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, zorlu bir sonbaharı geride bıraktıklarını, kışa umutlarını koruyarak girdiklerini söyledi.

Tarımda üretici fiyatlarında yaşanan artışa işaret eden Çandır, "Fiyat artışlarını yaşamış üretici ve ticaret kesimi, bunu tüketiciye yüzde 25 civarında yansıttı. Bu dönemde tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanlar ilan edilen tüketici enflasyonunu aşağıya çeken bir görev üstlenmiştir. Eğer bu karşılaştırmayı yıllar boyunca yaparsak göreceğiz ki aslında tarım sektörü, diğer sektörlerden çok daha az düzeyde enflasyonu etkilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Maliyetlerini, fiyatlarına yansıtamayan bir sektörün büyüyemeyeceğini dile getiren Çandır, tarım sektörünün küçüldüğünü savundu. Çandır, "Stratejik sektör olan tarımı, el birliğiyle hak ettiği yere getirmeli, tarıma itibarını yeniden kazandırmalıyız." ifadesini kullandı.

- "Stoklama rant aracı olarak kullanılmamalı"

Antalya'da sektörel krediler bakımından en yüksek büyümenin yüzde 140 ile toptan ticarette gerçekleştiğini dile getiren Çandır, ziraatte ise yüzde 20'lik artış olduğunu belirtti.

Tarımda hastalıklarla mücadele, planlama, üretim ve ticaretin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Çandır, soğanda küf, zeytinde zeytin sineği, domateste tuta, susamda kelebek zararlısının yanı sıra yeraltı sularının çekilmesi gibi çok sayıda sorunla mücadele edildiğini söyledi.

Çandır, "Soğanda yeni ürün Adana bölgesinde nisanda çıkacak. Yeni ürün çıkana kadar soğandaki bu hareketliliği izleyeceğiz, iniş çıkışlar olacak." dedi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünyadaki tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 56'sını, toplam gıdanın yüzde 80'ini çiftçilerin ürettiğine dikkati çeken Çandır, küçük üreticinin tarımdan çekilmesinin ürünün sürekliliği ve devamı açısından risk olduğunu kaydetti.