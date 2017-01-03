Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Soğuk hava Beyler Barajı'nın yüzeyini dondurdu

- Oluşan manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini artırdı

Soğuk hava Beyler Barajı'nın yüzeyini dondurdu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Beyler Barajı'nın yüzeyi, aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, Fakılar köyündeki 600 bin metreküp kapasiteli baraj çevresi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi sonucu yörenin tarımsal sulaması sağlanan barajın yüzeyi dondu.

Barajın çevresinde oluşan manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini artırdı.

İlçe merkezinde ikamet eden ve barajı fotoğraflamak için bölgeye gelen Özgür Hüseyinbaş, AA muhabirine, yılın her mevsimi barajın sunduğu görsel şölenin fotoğraf tutkunlarını cezbettiğini söyledi.

Devrekani'de güne dondurucu soğuklarla başladıklarına dikkati çeken Hüseyinbaş, "Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere kadar düşüyor. Baraj gölündeki buzun kalınlığı da yer yer 3 santimetreyi buluyor. Ortaya çıkan manzara ise gerçekten görülmeye değer. Zor yolları aşarak buraya geldiğimize değiyor." dedi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BEYLER BARAJIDonmaKastamonu'da KışSoğuk Hava
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.