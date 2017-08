Soğuk topraklarda sera kurup organik ürün aldılar

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'de kış mevsiminin çok sert geçtiği yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşamını sürdüren bir çift, komşularının "burası soğuk, burada ürün olmaz" demesine aldırış etmeden kurdukları serada organik domates, salatalık, biber, patlıcan gibi birçok ürün yetiştirdi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Bekir Sağlam ve ev hanımı olan eşi Sona Sağlam, bir süre önce arazilerinde sera kurup organik ürün yetiştirmeye karar verdi.

Sağlam çifti, ilçenin, ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olmasının da etkisiyle kış mevsiminin sert geçtiği yörenin soğuk olması sebebiyle komşularının "burası soğuk burada ürün olmaz" eleştirileriyle karşılaştı.

Bu eleştirilere rağmen amaçlarından vazgeçmeyen çift, arazilerinde iki sera kurdu. Doğal orman toprağı ve hayvan gübresiyle hazırladıkları seradaki alana, Yalova'dan getirttikleri domates, salatalık, biber, patlıcan gibi ürünlerin fidelerini eken Sağlam çifti, damlama usulüyle suladıkları fidanlarının tamamından ürün almayı başardı.

Ev hanımı Sona Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en soğuk yerlerinden olan Sarıkamış'ta yetişmez diye bilinen her şeyin yetişeceğini, yaptıkları serayla kanıtladıklarını söyledi.

Emek verildiği zaman her işte başarılı olunacağını belirten Sağlam, "Soğuk diyorlar ama aslında Sarıkamış'ta her şey yetişir, yeter ki yapsınlar. Bu zamana kadar 3-4 kere soğan yetiştirdim. Marulu da dördüncü kez aşıladım, çok güzel verimi var. Domates, salatalık, çarliston biber, kıl biber, dolma biber, patlıcan yetiştiriyorum. Aklına ne gelirse, yani ne ekersen onu alıyorsun. Emek olduktan sonra burada her şey çok verimli." dedi.

- Bütün ürünler organik

Sağlam, ürünlerin tamamını organik olarak yetiştirdiklerini hatırlatarak, "Eşimle sırt sırta verdik ve yaptık. Her şeyi kendi imkanımızla yapıyoruz, suyu bile şebeke suyundan ücretli alıyoruz. Bize biraz destek verilse bu işi daha büyütür, yaz döneminde 6 ay boyunca ticaretini yaparız. Şu anda aldığımız ürünleri, komşulara, bakkallara satıyoruz. Bahçeleri olan ev hanımları mutlaka bu işi yapsınlar." ifadesini kullandı.

Bekir Sağlam da serayı yaptıktan sonra ürünlerin büyütülmesinde eşinin büyük emeği olduğunu ifade ederek, "Kurduğum seralara mayıs ayında, domates, salata ve diğer ürünleri ektim. 10 Haziran'dan itibaren salata hasadına başladım." diye konuştu.

Yörede her ürünün yetiştirilebileceğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Her gün seraya girmezsen ya domatesin yere yatıyor ya salatan kırılıyor. Sarıkamış'ta olmaz diyenlere bu örneği gösteriyorum. Başlasınlar üretime, verim aldıkça her şeye heveslenirler. Ev hanımları bilakis bu işle uğraşsın. İnsanlar, İŞ-KUR'a başvurup 'ben oradan maaş alacağım buradan alacağım' öyle bir şey olmasın. Kendi imkanıyla serasını kurup üretime başlasınlar."

- "Batıdaki serayla yarışırım"

Sağlam, Sarıkamış'ta her şeyin yetişebileceğini kısıtlı imkanlarla ve destek almadan ortaya koyduklarını ifade eden Sağlam, "Yıllık tahmini üretimim 500 kilogram domates, 500 kilogram salatalık, 100-150 kilogram biber. İddia ediyorum batıdaki serayla yarışırım. İmkanları genişletince 500 kilogram değil en 1-2 ton salatalık alırım. Destek verilirse bu işi daha çok büyütebiliriz."

Sağlam çifti, evlerinin önündeki iki seranın yanında bulunan vişne ağacından aldıkları vişnelerle de kışlık reçel ihtiyacını karşılıyor.