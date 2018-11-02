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Şok Marketler'in 9 aylık net karı 121,9 milyon lira

- Şok Marketler Üst Yöneticisi Uğur Demirel: - "Şok Marketler olarak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor" - "Yılın 9 ayında 270 milyon liralık yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtık ve 3 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık"

Şok Marketler'in 9 aylık net karı 121,9 milyon lira
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İSTANBUL (AA) - Şok Marketler ocak-eylül döneminde 121,9 milyon liralık net kar elde ederken, 270 milyon liralık yatırıma imza attı.

Şok Marketler tarafından şirketin 9 aylık finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Şok Marketler'in satış gelirleri 3. çeyrekte yüzde 37 artarak 3,3 milyar liralık ciroya ulaştı. Şirket yılın 9 ayında ise yüzde 35'lik satış artışıyla 8,7 milyar lira ciro elde etti.

Şok Marketler, 9 ayda 270 milyon lira yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6 bin 211'e yükseltti. Bu dönemde 3 bin 700 kişiye yeni istihdam yaratarak toplam çalışan sayısını 28 bine çıkardı.

Halka arz gelirlerinin verimli kullanılması ile finansal borçlardaki azalma ve operasyonel verimlilik sayesinde Şok Marketler, bu yılın 3. çeyreğinde 11,7 milyon lira net kar açıkladı. Şirketin 9 aylık dönemdeki net karı ise 121,9 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat politikalarının olumlu sonuçlarının bu dönemde daha da çok hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şok Marketler olarak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor. Bu dönemde yatırımlarımıza da devam ettik. Yılın 9 ayında 270 milyon liralık yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtık ve 3 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece yaptığımız işin müşterilerimize ve ülke ekonomimize ne kadar büyük bir fayda sağladığını bir kez daha gördük. Güçlü bir satış büyümesi gösterdiğimiz 9 aylık finansal sonuçlarımızdan memnunuz. Bu performansımızı yılın geri kalan aylarında da devam ettirmeyi hedefliyoruz."

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BilançoNet KarŞok MarketlerUğur Demirel
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