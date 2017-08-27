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"Sokak Çocukları Gençlik Merkezi Projesi"

- Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan Sokak Çocukları Gençlik Merkezi Projesi tanıtıldı - Vali Deniz: -"Hepimize düşen önce çocuklarımıza, kendi kültürümüzü, manevi değerlerimizi öğretmemiz lazım. Eğer bunları onlara kazandıramazsak birileri manevi duyguları suistimal ederek, bize 15 Temmuzları yeniden yaşatır"

BATMAN (AA) - Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti tarafından hazırlanan Sokak Çocukları Gençlik Merkezi Projesi tanıtıldı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen törende kentin genç nüfusa sahip olduğunu söyledi.

Çocuklara sahip çıkılmadığı taktirde onlara sahip çıkanların olacağını vurgulayan Vali Deniz, çocukları tehlikeden uzak tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

İnsan yaşamında maneviyatın önemine değinen Deniz, şöyle konuştu:

"Bugün gelir düzeyi yüksek olan ülkelere bakın onlarda geleceğe yönelik kaygı var. Buralarda intihara teşebbüs oranları fazla. Bunun en büyük nedeni hayatlarında maneviyatın eksik olmasından kaynaklanıyor. Hepimize düşen önce çocuklarımıza, kendi kültürümüzü, manevi değerlerimizi öğretmemiz lazım. Ülkemizin geleceği için bu önemlidir. Eğer bunları onlara kazandıramazsak birileri manevi duyguları suistimal ederek, bize 15 Temmuzları yeniden yaşatır."

Proje koordinatörü Davut Okçu ise projeden sokakta çalıştırılan 500 çocuğun yararlanacağını söyledi.



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BatmanGençlik Spor Bakanlığıİlim Yayma Cemiyeti
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