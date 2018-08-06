Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Trabzon dünya Bursa
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı
Sıfır faiz fırsatı
Sıfır faiz fırsatı

Sokak hayvanları buharla serinletiliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, sıcak havadan bunalan sokak hayvanlarını "buhar püskürtme sistemi"yle serinletiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'ndeki hayvanların güneşlendiği...

Sokak hayvanları buharla serinletiliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, sıcak havadan bunalan sokak hayvanlarını "buhar püskürtme sistemi"yle serinletiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'ndeki hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda 10.00 ile 16.00 saatleri arasında serinleme hizmeti veriliyor. Hayvanlar, üstten püskürtülen buhar sayesinde rahatlıyor.

Barınağın zemininde, nem ve rutubet tutmayan plastik paletler yer alıyor.

Ayrıca ilçedeki bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sokak hayvanlarının bunaltıcı sıcaklardan etkilendiğini belirterek, "Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık. Belediyemize ait hayvan barınağında hayvanlarımızı buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiBuhar Püskürtme SistemiHayvan Barınma Ve Müşahade MerkeziSokak Hayvanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5