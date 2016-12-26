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Sokak hayvanları için denize girdiler

- Aydın'ın Didim ilçesinde sahipsiz hayvanlar için düzenlenen etkinlikte, çoğunluğu yabancılardan oluşan bir grup sokaklardaki sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için denize girdi

Sokak hayvanları için denize girdiler

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde sokak hayvanları yararına düzenlenen etkinlikte, bir grup insan, sokak hayvanlarının varlığına dikkati çekmek amacıyla denize girdi.

Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına Altınkum'da etkinlik düzenledi. Aralarında İngiliz, İskoç ve İrlandalıların da bulunduğu yaklaşık 300 kişi, el ürünü eşyaları hayvanlar yararına satışa çıkardı.

Gruptaki yaklaşık 20 kişi de sokak hayvanlarının varlığına dikkati çekmek için, hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece ölçüldüğü saatlerde denize girdi.

Denize girenlerden Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, gazetecilere yaptığı açıklamada sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.

Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını ifade eden Oskay, "Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Kış ortasındaki bu etkinlikte insanlar, hayvanlarla ilgilenerek hem kendileri mutlu oluyor, hem de o canlıların kendilerinden farklı olmadığına dikkati çekiyorlar. Sokak hayvanlarına daha sıcak, daha yakın olmak gerekir." dedi.

Oskay, etkinlik kapsamında toplanan bağış paralarının Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.

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