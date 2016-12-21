"Sokak hayvanları soğukta donmasın"

MANİSA (AA) - Manisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, vatandaşlara, sokak hayvanlarının soğukta donmaması için yardım çağrısı yaparak, "Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşlar koliden yuva yaparak, beslenmeleri için yiyecek bırakarak katkı sağlayabilir." dedi.

Erbirliler, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü, bunun sokak hayvanları üzerinde olumsuz etkisinin bulunduğunu belirtti.

Şehzadeler ilçesinde, vatandaşlar tarafından sokakta donmuş bir kedi bulunduğunu aktararak bunun sokakta hayvanlarının yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdiğini vurgulayan Elbirliler, "Özellikle kedilerin vücut ısılarının düşmesi ölüme yol açabiliyor. Virüs sokak hayvanlarını da etkiliyor. Isınmak için yer bulamazlarsa zaten beslenemedikleri için bağışıklık sistemleri göçüyor." dedi.

Erbilliler, hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşların ve kurumların katkılarının önemli olduğunu dile getirerek, "Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşlar koliden, kartondan yuva yaparak, beslenmeleri için yiyecek bırakarak katkı sağlayabilir. Kurumlar da yuva yaptırıp sokaklara bırakabilir. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle kedilerin, soğuktan korunmak için araçların motor bölümüne girebildiklerini hatırlatan Erbirliler, araçların çalıştırılmadan önce motor kaputunun kontrol edilmesinin önemine dikkati çekti.



