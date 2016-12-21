Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

"Sokak hayvanları soğukta donmasın"

- Manisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Elbirliler: - "Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşlar koliden, kartondan yuva yaparak, beslenmeleri için yiyecek bırakarak katkı sağlayabilir"

MANİSA (AA) - Manisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, vatandaşlara, sokak hayvanlarının soğukta donmaması için yardım çağrısı yaparak, "Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşlar koliden yuva yaparak, beslenmeleri için yiyecek bırakarak katkı sağlayabilir." dedi.

Erbirliler, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde geceleri hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü, bunun sokak hayvanları üzerinde olumsuz etkisinin bulunduğunu belirtti.

Şehzadeler ilçesinde, vatandaşlar tarafından sokakta donmuş bir kedi bulunduğunu aktararak bunun sokakta hayvanlarının yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdiğini vurgulayan Elbirliler, "Özellikle kedilerin vücut ısılarının düşmesi ölüme yol açabiliyor. Virüs sokak hayvanlarını da etkiliyor. Isınmak için yer bulamazlarsa zaten beslenemedikleri için bağışıklık sistemleri göçüyor." dedi.

Erbilliler, hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşların ve kurumların katkılarının önemli olduğunu dile getirerek, "Sokak hayvanlarının soğuk havalarda yaşamını sürdürebilmeleri için vatandaşlar koliden, kartondan yuva yaparak, beslenmeleri için yiyecek bırakarak katkı sağlayabilir. Kurumlar da yuva yaptırıp sokaklara bırakabilir. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle kedilerin, soğuktan korunmak için araçların motor bölümüne girebildiklerini hatırlatan Erbirliler, araçların çalıştırılmadan önce motor kaputunun kontrol edilmesinin önemine dikkati çekti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ManisaManisa Hayvan Hakları Derneği Başkanı Reyhan ElbirlilerSokak Kedisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.