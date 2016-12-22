Sokak hayvanlarına rengarenk yuvalar

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kış şartlarına uygun hazırlanan 50 kedi evi ve köpek kulübesi, parklara ve ormanlık alanlara yerleştirildi.

Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak hayvanları için kış koşullarına uygun 50 kedi evi ve köpek kulübesi oluşturuldu. Üç kişilik bir ekip tarafından 20 günde hazırlanan kedi evi aynı anda 6 kedi, köpek kulübeleri ise aynı anda 2 köpek kalabilecek şekilde tasarlandı.

İthal ahşap boyasıyla rengarenk boyanan ve su geçirmeyecek biçimde dizayn edilen kulübe ve kedi evleri, özellikle ilçede hayvan popülasyonunun yoğunlaştığı ormanlık alanlara ve parklara konuldu.

Kulübeler, olası hırsızlık durumuna karşı metal ankraj yapılarak betonlandı.

Kedi evi ve köpek kulübesi yapımına devam edileceği, sokak hayvanları için mama desteğinin de süreceği bildirildi.











