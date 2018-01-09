Sokak köpeklerinin dostu gazete patronu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çırak olarak girdiği gazetenin 10 yıl içinde sahibi olan Mehmet Özgür, 1,5 yıldır her akşam sokak köpeklerini besliyor.

Bozüyük ilçesine bağlı Çokcapınar köyünde 1948'de dünyaya gelen, 4 yaşında annesini ve babasını kaybeden Özgür, 8 yıl Kandilli köyünde yaşayan anneannesinin yanında, daha sonra da Bilecik'teki bir yetiştirme yurdunda kaldı.

Yurtta kaldığı dönemlerde henüz 13 yaşındayken kentte günlük çıkan "Yarın" gazetesinde çırak olarak çalışmaya başlayan Özgür, 10 yıl sonra gazetenin sahibi oldu.

46 yıldır yaşadığı zorluklara rağmen gazetesini günlük çıkarmayı ihmal etmeyen Özgür, 1,5 yıldır da adeta sokak köpeklerinin dostu oldu.

Özgür, 1 sayfa olarak çıkan gazetesini 1976'da 4 sayfalı hale getirdiklerini belirterek "Çok çileli günlerimiz oldu. Düşe kalka mücadele içinde bugünlere geldik. Mesleğe başladığımız yıllardaki gazetecilik ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Gazeteciliğin dili, anlayışı değişti." dedi.

Köyde büyüdüğü için her zaman hayvanlarla iç içe olduğunu vurgulayan Özgür, köpeğini kaybettikten sonra çok üzüldüğünü anlattı. Özgür, şunları kaydetti:

"Evde köpek besleyecek bir kültürüm yoktu. Kızım Bursa'dan bir köpek getirdi, evimize almak zorunda kaldık. Sosyal hayatımızı biraz değiştirdi ama hiç şikayetçi olmadım. Arabanın arkasında yeri vardı, işten eve evden işe hep birlikte gelip gittik. Daha sonra hastalandı ve 1,5 yıl önce öldü. Pelitözü Göleti'nin orada ormana gömdüm. Köpeğimize harcadığım zamanı ve parasal karşılığı sokak köpeklerine veriyorum. Onlara barınak yaptık üniversite öğrencileriyle birlikte. Kimse ilgi göstermiyor hayvanlara. Her gün akşam 5'ten sonra mutlaka gider mamalarını veririm."



