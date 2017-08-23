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Sokak lambaları meme kanseri riskini artırıyor

- Araştırmalar, geceleri fazla aydınlatılan semtlerde yaşamanın kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkardı

Sokak lambaları meme kanseri riskini artırıyor

ANKARA (AA) - ABD'de yapılan çalışmalar, dış aydınlatması güçlü olan semtlerde yaşayan kadınlarda meme kanseri görülme riskinin arttığını ortaya koydu.

CNN’in haberine göre, Harvard Üniversitesinde Epidemiyoloji Uzmanı Peter James liderliğinde yürütülen araştırmada, aydınlatması yoğun olan mahallelerde yaşayan kadınlarda meme kanseri riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, 109 bin 672 hemşirenin evinin konumunu işaretleyerek 1989-2013 arasında bu kişilerde meme kanseri görülme oranlarını gözlemledi.

Çalışmada, araştırmaya katılan kadınların yaşadıkları semtlerin geceleri ne kadar aydınlatıldığının anlaşılması için ABD Savunma Meteoroloji Uydu Programı’ndan alınan uydu fotoğrafları kullanıldı.

İzlenen kadınlardan 3 bin 549'una meme kanseri teşhisi konduğu belirtildi.

Araştırmacılar, diğer faktörler de göz önüne alındığında, geceleri daha fazla ışığa maruz kalmanın meme kanseri riskini artırdığını, bunun nedeninin de kanser karşıtı melatonin hormonunun yeterince salgılanamaması olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, melatonin hormonunun karanlıkta salgılandığını ancak gereğinden fazla ışığa maruz kalındığında vücudun ‘gece psikolojisine’ giremediğini ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
HarvardMeme Kanseri
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