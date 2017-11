Sokak tiyatrosu ile uyuşturucu bağımlılığına dikkati çektiler

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir tiyatro kulübü oyuncuları, uyuşturucu bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla sokakta tiyatro gösterisi yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi ile Spor Sokağın girişindeki kaldırımda buluşan 'Paldır Küldür Tiyatro Kulübü' oyuncuları, grubun üyesi Emine Zabunoğlu'nun yazdığı 'Uyuşturucuya Hayır' isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Kalabalığın içerisinde çığlık sesi ile başlayan oyunda, 17 yaşındaki bir uyuşturucu kullanıcısının ve annesinin yaşamını sergileyen Grup Paldır Küldür üyeleri, oyun sonunda vatandaşlardan büyük alkış aldı.

- "Sahnede değil, sokakta oynamak istedik"

Grubun kurucusu Tolga Yeşildere, gazetecilere yaptığı açıklamada, grup olarak vatandaşın önemli bir problemi olan uyuşturucu bağımlılığına dikkati çekmek için sokak ortasında tiyatro oyunu sergilediklerini söyledi.

"Sahnede değil, sokakta oynamak istedik." diyen Yeşildere, "Kulübümüzün ablası olan Emine abla, böyle güzel bir teklif yaptı, biz de oyunu sahnede değil, sokakta oynadık. Vatandaşlar da güzel karşıladı. İlk başta kavga edildiğini düşündüler ama güzel bir oyun sergiledik ve beğeni aldı oyun. Bize uyuşturucuya dikkati çekme konusunda destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunun yazarı Emine Zabunoğlu da uyuşturucu bağımlılığının her geçen gün arttığını belirterek, bu duruma sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Kendisinin de 3 çocuk annesi olduğunu aktaran Zabunoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız her geçen gün uyuşturucudan zehirleniyor. Ben de sıkı takip etsem de çocuklarım uyuşturucuya bugün başlamadılar ise yarın başlar mı acaba diye düşünüyordum. Bu konu her zaman aklımdaydı. Konunun önemine dikkati çekmek için örnek olmasını arzu ettik. Biz bugün burada bir oyun sergiledik ama her gün bunları haberlerde izliyoruz. Bu durumu sokakta işlemek istedik."

Oyunculardan Ece Kamile Taşlı ise uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı.