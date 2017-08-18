Sokakları merdivenli kentin 60 yıllık hamalı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / BESTAMİ BODRUK - Yamaca kurulmuş Mardin'in dar sokaklarındaki dik merdivenlerinde 60 yıldır sırtında yük taşıyan 82 yaşındaki Hıdır Gülcanoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

Dantel gibi işlenen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Mardin'in dar sokaklarına araç giremediği için yüzyıllardır insan ve hayvan gücüyle yük taşınıyor. Bu nedenle kentte en zor mesleklerinden birini hamallar yapıyor.

Askerlik dönüşü 22 yaşında sermayesi sadece ip olan bu mesleğe adım atan Gülcanoğlu, 60 yıldır yük taşıyarak alın teriyle ekmek parasını kazanıyor.

- 3 kez ameliyat oldu

Dört çocuğunu hamallıktan elde ettiği gelirle büyüten Gülcanoğlu, geçimini sağlamak için yazın 40 dereceyi aşan sıcakta kışın ise kar ve buzla kaplı merdivenlerinde zaman zaman tek seferde 200 kilogramı aşan yükü sırtında taşıdı. Bir keresinde mermer kurna taşırken dengesini kaybedip düşerek belinden sakatlanan Gülcanoğlu, 3 kez ameliyat olmasına rağmen mesleğini sürdürmekten imtina etmedi.

Ancak ilerleyen yaşı dolayısı eski gücünü kaybeden ve ağır eşya taşıyamayan Gülcanoğlu, müşterilerinin hafif yüklerini taşıyarak ve Valiliğin desteğiyle geçimini sağlıyor.

AA muhabirine Arapça ve Türkçe yaptığı açıklamada, askerlik dönüşü geliri iyi olduğu için hamal olmaya karar verdiğini, aldığı iple mesleğe başladığını söyledi.

Mardin'de hamal olmanın zorluğuna işaret eden Gülcanoğlu, şöyle konuştu:

"Mardin'de dik merdivenli olduğu için bazen yükü kilometrelerce yürüyerek taşıyoruz. Eskiden buzdolabı, kömür, odun veya ne yük çıkarsa taşıyordum. Eskiden 300 kilograma kadar yük taşırdım. Bir keresinde mermer kurna taşıdım. Çok ağırdı, dengemi kaybedip düştüm. Belimi sakatlandı, 3 kez ameliyat oldum. Sonra tekrar işe başladım."

- "Alın terimle para kazandım"

Ankara ve İstanbul'daki meslektaşlarından daha zor şartlarda çalıştıklarını vurgulayan Gülcanoğlu, şunları kaydetti:

"Mardin'de sokaklar merdiven olduğu için hamallık çok zor. Taşıdığım yükün zorluğunu gözüm, kalbim ve dizim bilir. Son zamanlarda artık yapamıyorum. Bu iş beni bitirdi. Güç kuvvet kalmadı. Yaşım 80'i geçti kolay değil. 60 sene hamallık yaptım. Evimize çocuklarımıza ekmek götürmek için yaz, kış demeden çalıştık. Alın terimle para kazandım."



