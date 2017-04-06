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Sokakta bulduğu cep telefonunun sahibini arıyor

- Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Mehmet Alınlı, 2 ay önce sokakta bulduğu cep telefonunun sahibine ulaşabilmek için zabıta ve ilçedeki cep telefonu satan iş yerlerine gitmesine rağmen bir sonuç elde edemedi - Alınlı: - "Maddi durumum pek de iyi değil ama bu telefonu satmayı, çocuklarımın boğazlarından haram lokma geçirmeyi düşünmedim"

Sokakta bulduğu cep telefonunun sahibini arıyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Mehmet Alınlı, 2 ay önce sokakta bulduğu cep telefonunun sahibini arıyor.

Günübirlik işlerde çalışan 49 yaşındaki Alınlı, 2 ay önce bir gece ilaç almak için nöbetçi eczane ararken Orta Mahalle'de kaldırımda cep telefonu buldu.

Alınlı, çevredeki vatandaşlardan da sahibi çıkmayınca telefonu evine götürdü, ertesi gün de zabıtaya giderek durumu bildirdi. İlçedeki cep telefonu satan iş yerlerinden de cihazın sahibini araştıran Alınlı, bir sonuca ulaşamadı.

Sokakta bulduğu cep telefonunun oldukça pahalı olduğunu dile getiren Alınlı, "Telefon şifre istediği için açıp bakamıyorum. Bu telefon beni çok rahatsız ediyor. Zayi etmek istemiyorum. Sahibi gelsin, telefonu benden alsın. Beni uykusuz gecelerden kurtarsın. Malını gelip alana kadar bende emanettedir." dedi.

Alınlı, düzenli bir işi olmadığını, günübirlik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağladığını aktararak, "Maddi durumum pek de iyi değil ama bu telefonu satmayı, çocuklarımın boğazlarından haram lokma geçirmeyi düşünmedim. Benim akıllı telefonum yok, 20 lira değerinde telefon kullanıyorum ama telefonu sahibine vermemeyi hiç aklımdan geçirmedim." ifadelerini kullandı.


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