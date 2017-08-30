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Sokakta bulduğu yaralı kargayı sahiplendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Ayşe Yeşilyurt, 4 ay önce sokakta yaralı halde bulduğu yavru kargaya sahip çıktı. Dilaverbey Mahallesi'nde bahçeli bir evde yaşayan Yeşilyurt, yaralı halde bulduğu kargayı evine getirdi. Yeşilyurt, kanadındaki...

Sokakta bulduğu yaralı kargayı sahiplendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Ayşe Yeşilyurt, 4 ay önce sokakta yaralı halde bulduğu yavru kargaya sahip çıktı.

Dilaverbey Mahallesi'nde bahçeli bir evde yaşayan Yeşilyurt, yaralı halde bulduğu kargayı evine getirdi. Yeşilyurt, kanadındaki yarayı tedavi ettiği kargaya "Pertev" adını verdi.

Henüz uçamayan karganın kendisini her sabah uyandırdığını dile getiren Yeşilyurt, şunları anlattı:

"Bu kadar yakın olmasını sevgiyle emekle başardık. İlk zamanlarda gıdalarını pipetle verdik. Göğsümde uyuttum. Hala korkuyor sanırım. Caddede yürürken dahi göğsümde oluyor, inmiyor. Pertev, 06.30'da uyanıyor. Gaklayarak beni çağırıyor. Karnını doyuruyorum. Sonra tekrar yemek istiyor. 2,5 saatte bir yemek yiyor. Acıkınca çağırıyor. Genelde salam, mısır, makarna yiyor. Arpa şehriyeyi çok seviyor. Ufakken kaşar peynirini çok seviyordu. Artık yemiyor."

Karga Pertev'in müzik dinlemeyi sevdiğini ifade eden Yeşilyurt, "Daha çok metal müzik seviyor. Şimdi ona kafa sallamayı öğretiyorum. Çok arkadaşım olmadığı için bütün günüm onunla. Bahçede toprak kazıyoruz, ona tırtıl buluyoruz. Uyuyorum o üzerime gelip kulağımı, küpelerimi çekiyor. Bir bakıyorum iş yaparken yanıma geliyor. Şu anda uçamıyor. Kışa doğru kanatları büyüyecek herhalde uçar. İnternetten çok araştırdım. Uçunca gidip tekrar yerine geri gelirmiş. Uçarsa sevinirim özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.

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