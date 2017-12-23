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Sokakta kalan sığınmacılara Bosnalı imam sahip çıktı

- Bosnalı imam, Saraybosna'da, göç merkezine alınmadıkları için açıkta kalan Ortadoğulu beş sığınmacıya mahalle camisinin kapılarını açtı

Sokakta kalan sığınmacılara Bosnalı imam sahip çıktı

SARAYBOSNA (AA) - VESNA BESİÇ/EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, göç merkezine alınmadıkları için sokakta kalan Ortadoğulu beş sığınmacıya mahalle camisi imamı el uzattı.

Karadağ üzerinden giriş yaptıktan sonra başkent yakınlarındaki Trebinje'de yakalanan üçü Suriye'den, Tunus ve Libyalı beş sığınmacı, Delijas Göç Merkezinde yer olmadığı için dışarıda kaldı.

Sokakta kalan beş sığınmacıya, ülkede misafirperverliği ve yardımlarıyla tanınan Stara Breka'daki mahalle camisi imamı Muhamed Velic sahip çıktı.

Soğuk kış aylarında caminin kapılarını sığınmacılara açan Velic, cami cemaatinden de destek gördü. Cemaat, sığınmacılara yiyecek ve giyecek getirdi.

İmam Velic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraybosna'daki İnsan Hakları Merkezinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve dışarıda kalan sığınmacılara yardım edip edemeyeceğinin sorulduğunu aktararak, sığınmacıları bu şekilde camiye kabul ettiklerini kaydetti.

Sığınmacıları caminin şartlarından dolayı kısa süreli misafir edebileceklerine dikkati çeken Velic, "Cami uzun kalınacak bir koşula sahip değil. Burada yatağımız yok. Zaten rutin ibadetler yapılıyor." şeklinde konuştu.

- "Bosna Hersek halkına müteşekkiriz"

Velic, bir sivil toplum örgütü ile irtibat kurduklarını, camiden sonra sığınmacıların bir süreliğini de orada kalacağını belirterek, cemaatin sığınmacılara sıcak davranarak onlara yardımlarda bulunduğunu anlattı.

Suriyeli sığınmacı Heysem Alhac de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'ten ayrıldıktan sonra Türkiye'de ailesiyle birlikte beş yıl yaşadığını dile getirerek, ancak üç aydır yolda olduğunu ve Hollanda'ya gitmek istediğini söyledi.

Geldiği şehir olan Halep'te her şeyin yerle bir olduğunu ifade eden Alhac, Bosna Hersek'e geldiklerinde dışarıda kalmak zorunda oldukları bu günlerde kendilerini camide ağırlayanlara minnettar olduklarını vurguladı.

Tunuslu sığınmacı Nizam Kredini ise yardımlarından ve ilgilerinden dolayı Bosna Hersek halkına müteşekkir olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSığınmacı
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