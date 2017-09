ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) organize ettiği "Sokakta Satranç Var" etkinliği, 11-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, tüm ülkeyi satranç tutkusunda birleştirmeyi hedefleyen etkinlik, katılımcılarına 81 il, 913 ilçe ve köylerde, açık havada satranç oynama keyfi yaşatacak.

Satrançseverleri, sokaklarda "şah mat mücadelesine" davet eden TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye'de, satranç sevgisi hızla büyüyor. Satranç sporu barış, centilmenlik, analiz, mücadele ve strateji demek. Dünyaya farklı pencerelerden baktıran bir bilgelik sporu." ifadelerini kullandı.

Turnuvalar ya da şampiyonalarla yetinmeyerek satrancı, her an her yerde yapılan bir spora dönüştürmeye çalıştıklarını dile getiren Tulay, "2015 yılında başlattığımız 'Sokakta Satranç Var' etkinliği ile her yıl Türkiye'nin dört bir yanında satrancı kapalı mekanlardan açık havaya taşıyoruz. Satranç sevdalılarını buluşturduğumuz bu etkinlik büyük ilgi görüyor ve çok keyifli görüntüler ortaya çıkıyor. Eğitim yılı öncesinde herkesi sokaklarda satranç oynamaya davet ediyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.





- Festival havasında geçecek





TSF'nin 2015 yılında organize etmeye başladığı "Sokakta Satranç Var" etkinliğiyle satranç, parklara, meydanlara, plajlara, piknik alanlarına, bahçelere, dağlara, ormanlara, tarihi ve kültürel mekanlara taşınıyor.

Etkinlik daha önce Nemrut Dağı'ndan Aspendos'a, Akdamar'dan Konya Ovası'na, Efes Antik Kent'ten Balıklı Göl'e kadar renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe başvurmak isteyenler TSF il temsilciliklerinin internet sayfasından katılım için gerekli bilgilere ulaşabilecek. Satranç tutkunları ayrıca etkinlik boyunca diledikleri yerde satranç oynayarak projeyi destekleyebilecek.

Satranç sevgisini yansıtan fotoğraflar, renkli görüntüler ve fotoğraflar, katılımcılar tarafından yer belirtilerek #sokaktasatrançvar etiketi ile Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılabilecek.