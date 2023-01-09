SÖKE'YE BORSA TARİHİNİN EN BÜYÜK TALEBİ

Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden ve Borsa İstanbul’un ilk un şirketi Ulusoy Un, iştiraki Söke’yi de halka açarak Borsa İstanbul’da işlem gören ikinci un şirketi haline getirdi. Bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke, Borsa İstanbul’a en iddialı giriş yapan firma oldu. Tüketici güveninin yatırım olarak yansıdığı Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hem tutar hem de talep katı ile bugüne kadar en çok talep toplayan firma unvanına sahip olarak önemli bir başarıya imza attı. Qnb Finansinvest liderliğinde hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke’ye halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı kadar talep geldi. Böylece toplamda 860.816 yatırımcıdan 68,7 milyar talep gelerek Borsa İstanbul tarihinde bir rekor gerçekleşti. Gelen talebin döviz karşılığı olan 3.6 milyar USD, sadece Türkiye için değil, dünya finans piyasaları için de önemli bir talep olarak kayda geçti. Borsa İstanbul tarihindeki gerçekleştirdikleri ilkler ve halka arzın sonuçları konusunda bilgi veren Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Söke, perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri. Borsa İstanbul’da işlem gören ilk un firması unvanına Ulusoy Un sahipti. Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istedik. 60 yıldır tüketicinin tercihi olan Söke, Borsa İstanbul tarihinde talep toplamada rekorlar kırarak yatırımcının borsaya güvenini de gösterdi. Söke, talep toplamada hem talep kat sayısı hem talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’da ilkleri gerçekleştirerek borsaya en iddialı giriş yapan firma oldu. Bizlere gösterdikleri güven ile, tarihin en yüksek talepli halka arzını gerçekleştirme gururunu yaşatan tüm yatırımcılarımıza, Söke’nin geleceğine bizimle ortak oldukları için teşekkür ederiz.” dedi. 60. yılında halka arz olan Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong ise 12 Ocak Perşembe günü çalacak.