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"Solaklık genetik özellik"

- Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanrıdağ: - "Solaklık genetik ve biyolojik bir özelliktir. Bir insanın kendi doğal yapısında vardır. Bunu dışarıdan değiştirmeye kalkışmak, biyolojide olumsuz etkiler yaratır. Bu olumsuzlukların içinde disleksi, kekemelik ve çocukluk depresyonu da vardır"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, solaklığın genetik ve biyolojik bir özellik olduğunu belirterek, "Bunu dışarıdan değiştirmeye kalkışmak, biyolojide olumsuz etkiler yaratır." ifadesini kullandı.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı da olan Prof. Dr. Tanrıdağ, 13 Ağustos Dünya Solaklar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, solaklığın genetik ve biyolojik bir özellik olduğunu kaydetti. Solaklığın sadece insanlarda değil, bazı hayvan türlerinde de görülebildiğine değinen Tanrıdağ, solak ya da sağlak insanların beyinlerinde de farklı bir organizasyon yapısı bulunduğunu ifade etti.

Sağlak insanlarda bu duruma "sağa şift geni" denilen bir genin yol açtığını vurgulayan Tanrıdağ, "Solaklık bu genin baskın olmamasıyla ortaya çıkar. Bunun bir hastalıkla ilgisi yoktur. Birçoğumuzda görülen genetik farklılıkların sadece bir tanesidir." ifadesini kullandı.

Solak olmanın kişi için dezavantaj olmayacağının da altını çizen Tanrıdağ, bu özelliği değiştirmek için yapılan uyarıların özellikle çocuklarda olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

Tanrıdağ, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Solaklık genetik ve biyolojik bir özelliktir. Bir insanın kendi doğal yapısında vardır. Bunu dışarıdan değiştirmeye kalkışmak, biyolojide olumsuz etkiler yaratır. Bu olumsuzlukların içinde disleksi, kekemelik ve çocukluk depresyonu da vardır. Bir insanın solak olma hakkı insan hakkı ve azınlık hakkı kavramları içinde değerlendirilmesi gereken bir haktır."



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