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SOLOTÜRK Ankara semalarında uçacak

- Gölbaşı Atatürk Sahil Park'ta yapılacak gösteri uçuşu saat 17.15'de başlayacak

SOLOTÜRK Ankara semalarında uçacak

KONYA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da gösteri düzenleyecek.

SOLOTÜRK'ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Ankara semalarında uçacak.

Akrobasi timinin paylaşımında, "26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te bu topraklarda doğduk. Yine bir 26 Ağustos'ta Büyük Zafer için düşmana koşup, 30 Ağustos'ta bu toprakların Türk yurdu olduğunu tescilledik. Türk'ün Zafer Bayramı için SOLOTÜRK gösterisi 17.15-17.35 saatleri arasında Gölbaşı Atatürk Sahil Park'ta olacaktır." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıldönümünün kutlandığı 2011'de, dünyanın en büyük hava gösterilerinden biri olan RIAT'ta "En iyi hava gösterisi" dalında birinci gelmiş ve "Kral Hüseyin Hatıra Kılıcı" ile ödüllendirilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından konuşlu olduğu başkentteki filo lağvedilen Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, komutan emriyle Konya'ya taşınmıştı.

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