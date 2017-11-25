SOLOTÜRK Edirne'de gösteri uçuşu yaptı

EDİRNE (AA) - SOLOTÜRK, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, yaklaşık 25 dakika Selimiye, Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Bu alanda toplanan çok sayıda vatandaş gösteriyi ilgiyle izledi. Vatandaşlar SOLOTÜRK'ü cep telefonu, kamera ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Fotoğrafseverler ise Eski Cami minareleri, Selimiye Arastası üzerinden ve binaların çatılarından SOLOTÜRK'ü çekti.

SOLOTÜRK pilotu yüzbaşı Erhan Günar ve ikinci pilot yüzbaşı Serdar Doğan, uçak telsizinden meydandaki haporlörler vasıtasıyla kurtuluş gününü kutladı.

Gösteriyi, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve vatandaşlar izledi.