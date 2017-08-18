YALOVA (AA) - Atatürk'ün Yalova’ya gelişinin 88. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte gösteri sunacak Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 88. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın saat 18.30'da kentte düzenlenecek gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdi.
Ekibin Yalova semalarındaki prova uçuşu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriyi izleyenler, uçuşu telefon kameralarınca kaydetti.