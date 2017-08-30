Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

SOLOTÜRK'ten Başkent semalarında gösteri uçuşu

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da gösteri uçuşu düzenledi.

SOLOTÜRK'ten Başkent semalarında gösteri uçuşu

ANKARA

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Basın Halkla İlişkiler Subayı Hava Savunma Üsteğmen Emrah Bayrı, gösteri öncesi uçuş hakkında bilgi verdi.

Gösteriyi gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar, uçuş öncesi hazırlıklarını anlattı. Konya 132. Filo Komutanlığı'ndan F-16 ile havalanan Günar, alanı dolduran izleyicilere uçarken, kokpitten hitap etti.

Günar, "Yine bir 26 Ağustos günü tarihin en karanlık zamanlarından geçerek 30 Ağustos'ta bu toprakların sonsuza kadar bir Türk yurdu olacağını tescilledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları kanlarıyla yoğuran şehitlerimiz için yaklaşıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından 6 dakikada Ankara Gölbaşı'na gelen Günar, Atatürk Sahil Park'ını dolduran izleyicilere gösteri yaptı. Gösteriyi heyecanla izleyen vatandaşlar, uçuşu telefon kameraları ile kaydetti.

Etkinlik yaklaşık 20 dakikalık gösterinin ardından, sonra erdi.

Muhabir: Enes Duran


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıAkrobasi TimiHava Pilot Yüzbaşı Erhan GünarSolotürkTürk Hava KuvvetleriTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5