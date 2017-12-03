Solucan gübresi üretimi üniversite eliyle yaygınlaştırılacak

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Kırşehir'de, bitkisel üretimde organik atıkları değerlendirmek, kimyasal gübre ve ilaç kullanımını azaltmak amacıyla solucan gübresi üretimi ve kullanımı Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ziraat Fakültesinde hazırlanan projeyle yaygın hale getirilecek.

AEÜ öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kan ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Kan'ın Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığı "Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz" Projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi tarafından desteklenmeye değer bulundu.



Proje kapsamında, AEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün desteğiyle Ziraat Fakültesi yerleşkesinde vermikompost (solucan gübresi) üretimi için tesis kuruldu. Fakülte bünyesindeki tesiste üretilen solucan gübresi, çiftçilere sunulmaya başlandı.

Tesis sayesinde hem mezun olduktan sonra Türkiye'nin her tarafına yayılacak öğrencilere bu alanda uygulamalı eğitimler veriliyor hem de solucan gübresi üretim ve kullanımının bilinçli yapılabilmesi için eğitimlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje lideri Yrd. Doç. Dr. Fevziye Şüheda Hepşen Türkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye genelinde solucan gübresi üretimi ve bu sektöre ilginin giderek arttığını belirterek, başlattıkları çalışmayla solucan gübresi üretiminin yapılma aşamaları ile kullanım şeklinin bölgedeki çiftçilere öğretilmesinin amaçlandığını söyledi.

Solucan gübresi üretiminin maliyetinin düşük, ekonomik ve ekolojik değerinin ise büyük olduğunu vurgulayan Türkay, üretim konusunda çok fazla bilgi kirliliği olduğuna işaret etti.

Türkay, şöyle devam etti:



"Ahi Evran Üniversite Ziraat Fakültesinde vermikompost ile alakalı akademik çalışmalarımız mevcuttu. Üniversitemizdeki vermikompost tesisi eğitim ve uygulama amaçlı olarak Türkiye'de ilk kez bir üniversitede kuruldu. Buradan yola çıkarak, hem girişimcilere hem de öğrencilerimize eğitimler veriliyor. Bu tesis sayesinde insanları vermikompostlama konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Doğru mama nasıl yapılır, solucan nasıl beslenir, yaşam koşulları nelerdir, nasıl hasat edilir, nasıl satışa hazır hale gelir, toprağa nasıl uygulanır bütün bu konularda eğitim hizmeti veriliyor."

Türkay, eğitim vermekteki en büyük amaçlarından birinin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğuna değinerek, "Üniversitemiz bünyesinde verilecek bu eğitimlerle bilgi kirliliğinin önüne geçilecek. Yoğun ilgi ile artan girişimci sayısına bakarak doğru şekilde üretim yapabilmeleri sağlanacak, bunun için de uygulama tesisinde eğitimler verilecek." ifadesini kullandı.



- Eğitimlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

KOP'tan alınan destekle solucan gübresi üretimi konusunda öncülük görevi üstlendiklerini belirten Türkay, şu görüşlere yer verdi:



"Bölgesel kalkınmaya katkı anlamında KOP üyesi illerde vermikompost üretimi ve kullanımını öğretmek için bir proje hazırlandı. Bu proje KOP tarafından da desteklendi. Proje kapsamında da eğitimler verilmeye başlanacak. Kırşehir ve tüm ilçelerinde verilecek teorik ve uygulamalı eğitimler demonstrasyon çalışmalarıyla desteklenecek ve hak kazanan katılımcılara solucan sistemleri kurularak üretim teşvik edilecek. Vermikompost üretim ve kullanımının bilinçli yapılabilmesi için eğitimlerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

Türkay, fakülte bünyesindeki tesiste üretilen solucan gübresinin çiftçilere sunulmaya başlandığını aktararak, projenin tüm KOP bölgesindeki Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Aksaray'da da yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.