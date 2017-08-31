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Soma'da madenci şehitliğine bayram ziyareti

- Maden faciasında şehit olan 301 madenciden 39’unun kabrinin bulunduğu Soma Madenciler Şehitliği, arife gününde yakınları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi - Şehit eşi Duman: - "Facianın üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen acımız halen daha taze. Üzüntülüyüz. Çocuklarımız acı içerisinde gitti. Şimdi onların acısını yaşıyoruz"

Soma'da madenci şehitliğine bayram ziyareti

MANİSA (AA) - Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39’unun mezarlarının bulunduğu Soma Madenciler Şehitliği, arefe gününde şehit aileleriyle doldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığı ziyaret eden şehit yakınları ile şehitlerin arkadaşları, mezarları dolaşıp kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Facianın yaşandığı sırada 1 yaşında olan ve babası İbrahim Duman’ı kaybeden, İsmail Duman, babaannesi Vesile Çakmak ile geldiği şehitlikte, şehit babası için dua etti.

Şehit babasının mezar taşını okşayan minik İsmail’in, “Baba neredesin? Babamı özledim” sözleri yürekleri burktu.

Anne Vesile Çakmak ise Soma Davası'nın sonuçlanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Çakmak, şöyle konuştu:

"Facianın üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen acımız halen daha taze. Üzüntülüyüz. Çocuklarımız acı içerisinde gitti. Şimdi onların acısını yaşıyoruz."

Her bayram ailesi ile birlikte maden şehitliğine gelerek şehit arkadaşlarına dua okuduklarını ifade eden maden işçisi Orhan Yılmaz, arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

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