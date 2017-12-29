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Somali 27 yıl aradan sonra hava trafiğini kontrol edecek

MOGADİŞU (AA) - Somali, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yürütülen ülkesinin hava sahası kontrolünü 27 yıl aradan sonra devraldı.Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu,...

Somali 27 yıl aradan sonra hava trafiğini kontrol edecek

MOGADİŞU (AA) - Somali, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yürütülen ülkesinin hava sahası kontrolünü 27 yıl aradan sonra devraldı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu, perşembe günü başkent Mogadişu'daki Aden Abdulle Havalimanı'ndaki hava sahası kontrol kulesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz, Somali devleti 27 yıl sonra ilk kez kendi hava sahası trafiğini kontrol edebilecek." dedi.

Havalimanına yerleştirilen ofis ve teçhizatı yerinde inceleyen Fermacu, yaşanan son gelişmenin hava sahası kontrolü noktasında devleti yeniden özgürlüğüne kavuşturduğunu ve bunun ülkenin kalkınmasına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Somali'de 1991 yılında merkezi hükümetin çökmesinden bu yana ülkenin hava sahası trafiği komşu ülke Kenya'nın başkenti Nairobi'deki ICAO tarafından yürütülüyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerHava SahasıMogadişuSomali
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