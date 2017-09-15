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Somalı çocuklar piknikte buluştu

- Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında babalarını kaybeden çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde İzmir'de düzenlenen piknikte bir araya geldi - TEV Genel Müdürü Günay: - "Soma'yı bir umut hikayesi haline getirmek istiyoruz. İsteğimiz o ki bütün öğrencilerimiz, yükseköğrenimlerini tamamlasın"

Somalı çocuklar piknikte buluştu

İZMİR (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında babalarını yitiren çocuklar için "Okula Dönüş Pikniği" düzenledi.

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin çocuklarının eğitimlerine destek amacıyla TEV tarafından kurulan "Soma Umut Fonu"ndan yararlanan öğrenciler, İzmir'de otelde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Çocuklar, yüz boyama, bilgi yarışması, bilmece, ip çekme gibi çeşitli etkinliklere katılarak, keyifli bir gün geçirdi.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soma'da yaşanan facianın ardından vakıf olarak kampanya başlatıp fon oluşturduklarını ve 166 bursiyerlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu yıl etkinliğin üçüncüsünü düzenlediklerini anlatan Günay, "Soma'yı, ailelerimizi ve bursiyerlerimizi mayısta değil, eylül ayında bir araya getirmek istiyoruz. Bunun nedeni de artık Soma'nın bir umut hikayesi haline gelmesini istiyoruz. Çocuklar ana sınıfından başlayarak devam edebildikleri tüm eğitim düzeyinde destekleniyor. İsteğimiz o ki bütün öğrencilerimiz yükseköğrenimlerini tamamlasın." dedi.

Günay, etkinlikte aileler ve öğrencilerle okullar açılmadan önce görüş alışverişinde bulunduklarını da söyledi.

Çocukların okuyabilmesi için bireysel bağışçıların desteklerinin sürmesi gerektiğini belirten Günay, "Öğrencilerimizin ve ailelerinin hayatlarında yapabildiğimiz deşiklikler bizleri çok mutlu ediyor. Onlara daha iyi bir gelecek için, eğitimle ulaşılan çağdaş bir dünya için hayal kurdurabilmek istiyoruz. Bunu bir nebze de olsa yapabildiğimizi gördük, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için"

Etkinliğe Balıkesir'den oğlu Musa Can ve kızı Esin ile katılan Elif Akkuş, çocuklarının güzel vakit geçirdiğini, bu durumun kendilerini de sevindirdiğini ifade etti.

Organizasyon için TEV yetkililerine teşekkür eden Akkuş, "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için, onlar mutlu olsun, gönüllerinden geçenler olsun diye tüm çabamız. Onlar eğlensin istedik." diye konuştu.

Arzu Doğan, 3 yıldır etkinliklere kızı ve oğluyla katıldıklarını, çocuklarının sevinmesinin kendisini de mutlu ettiğini bildirdi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Gülten Doğan, Soma'dan geldiğini belirterek, "İzmir'e oynamak, eğlenmek için geldik. Çok eğleniyoruz, halat çekme, boyama yaptık. Okula başlayacağım için çok mutluyum." dedi.

Çocuklardan Rüvayda Çoban, çok güzel vakit geçirdiğini, okul açılacağı için de mutluluk duyduğunu söyledi.

Altıncı sınıf öğrencisi Havva Nur Güney ise oyunlarla çok güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda bağışçılar tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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Maden FaciasıOkula Dönüş PikniğiSomaTEVTürk Eğitim Vakfı
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