Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Mısır'da

KAHİRE (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, görüşmede özellikle ekonomi, ticaret, balıkçılık ve hayvancılık alanlarında Somali ile ikili iş birliğinin etkinleştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Başta ulusal ordu olmak üzere devlet kurumlarının inşası ve kökleşmesi için Somali'ye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu desteğin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken Sisi, Somali'yi ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi üyeliği aracılığıyla da destekleyeceğini belirtti.

Fermacu ise görüşmede, Somali'nin gündeminin yanı sıra merkezi hükümetin, "ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesisi, başta terörle mücadele olmak üzere sorunların çözümü" çerçevesindeki çalışmalarına ilişkin Mısırlı mevkidaşına bilgi verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, bakanlar ve parlamenterlerin yer aldığı heyet eşliğinde bugün Kahire'ye ulaşmıştı. Fermacu'nun ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmezken, Somali Cumhurbaşkanının geçen şubat ayında görevi devralmasının ardından Mısır'a ilk defa geldiği ifade edildi.