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"Somali kıtlıkla burun buruna, 71 bin çocuğun ölme riski yüksek"

- BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Clercq: - "Kuraklığın vurduğu Somali, kıtlık ile burun buruna gelebilir" - "Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 71 bin çocuğun ölme riski yüksek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler kuraklığın pençesindeki Somali'de acilen önlem alınmazsa ülkenin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki aşırı kuraklık nedeniyle insani durumun her geçen gün kötüye gittiğine dikkati çekti.

Somali'de 6,2 milyon kişinin yani ülke nüfusunun yarısının yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Clercq, yaklaşık 3 milyon kişinin de açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış beş yaş altı 363 bin çocuktan 71 binin ölme riskinin yüksek olduğuna dikkati çeken, "Kuraklığın vurduğu Somali, kıtlık ile burun buruna gelebilir." uyarısında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
BMKıtlıkKuraklıkSomali
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