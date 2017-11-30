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Somali özerk bölgesinde patlama

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin yarı özerk Putland bölgesinde, yola döşenen mayının, askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 6'sı asker 8 kişinin yaralandığı bildirildi.Bosaso Belediye Başkanı Yasin Mire Mahmud, gazetecilere...

Somali özerk bölgesinde patlama

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin yarı özerk Putland bölgesinde, yola döşenen mayının, askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 6'sı asker 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bosaso Belediye Başkanı Yasin Mire Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosaso şehrinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu 6 asker ile 2 sivilin yaralandığını söyledi.

Mahmud, saldırıda yaralanan askerlerden 3'ünün yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş-Şebab ise kendi yayın organlarından patlamada 3 askerin öldüğünü iddia etti.




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Anahtar Kelimeler:
Eş-ŞebabPutlandSomali
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